Коронавирус
MetaratingsИгрок «Спортинга» заразился коронавирусом
Футболист «Спортинга» заболел коронавирусом. По информации лиссабонского клуба, у него нет симптомов заражения. При этом команда не стала называть имя игрока.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Здоровье
Как будем отдыхать на майских праздниках в России в 2020 году
Как отдыхаем на майские в России в 2020 году Но, как уже было сказано, выходные у россиян на майские праздники будут.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:48
Общество
Дональд Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту
Как доложил во время выступления в Белом доме исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан, такие факторы, как высокая температура, повышенная влажность воздуха, а также длительное воздействие прямых солнечных лучей могут способны за достаточно короткий срок уничтожить коронавирус на любых поверхностях.
Live24 вчера в 02:27
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу
Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
Кино
Вышел новый тизер финального сезона «Агентов Щ.И.Т.»
В Twitter опубликован новый промотизер финального сезона супергеройского сериала «Агенты Щ.И.Т.». Премьера первого эпизода состоится на телеканале ABC 27 мая.
Культуромания вчера в 15:48
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Космос
В загадочных взрывах на Солнце винят блуждающую планету
Вечерний курьер вчера в 02:26
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Вести.Ru вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев снялся со своими младшими детьми в новом сериале
В ходе сериала «Нагиев на карантине», серии которого будут длиться по 15 минут, Дмитрий займется необычными для себя делами – отдыхая от съемок в многочисленных проектах, он будет заниматься домашним хозяйством, воспитанием детей и общением с окружающими.
Bimru.ru вчера в 07:49
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
Здоровье
Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса
Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском вчера в 21:49
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер вчера в 04:04
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Энергетика
Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ вчера в 10:53
Здоровье
Около больниц Петербурга образовались очереди из скорых
К следующему вторнику, 28 апреля, в Петербурге перепрофилируют под прием пациентом с симптомами коронавируса еще пять медицинских учреждений: горбольницы №№ 38 (имени Семашко) и 15, Мариинскую больницу, детскую горбольницу Святой Ольги и роддом №16.
Московский Комсомолец вчера в 03:54
Единоборства
Майк Тайсон намерен вернуться на ринг
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что планирует вернуться на ринг для участия в благотворительных поединках из четырех раундов.
Газета.Ru вчера в 13:23
Общество
Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат
В штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо журналистам.
Интерфакс вчера в 23:21
Экономика
РСПП попросил Мишустина ускорить принятие закона о криптовалюте
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой содействовать принятию законопроекта «О цифровых финансовых активах» в весеннюю сессию Госдумы.
РБК вчера в 03:42
Общество
Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации.
РБК вчера в 08:02
Общество
Жители регионов смогут оформить рабочие пропуска только на 12 часов
Качанов добавил, что оформить пропуск можно будет через портал госуслуг.
Дождь вчера в 03:17
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 23 апреля в 11:13
Общество
Переболевшая COVID-19 рассказала о днях в больнице
«Даже если болезнь протекает без осложнений, из медучреждения все равно быстро не выписаться», - отметила женщина, цитирует которую ngs55.ru.
Петербургский дневник 01:14
Общество
Вирусолог оценил последствия карантина для здоровья россиян
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев оценил последствия карантина для здоровья россиян.
Lenta.ru вчера в 15:47
Происшествия
В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса
Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
Происшествия
В Алтайском крае выявили 215 заразившихся коронавирусом
Как сообщает сегодня, 25 апреля, оперативный штаб региона, повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника (Змеиногорский район), а всего за минувшие сутки, 24 апреля, в регионе зарегистрированно 63 новых случая SARS-CoV-2.
REGNUM 00:59
Общество
«Умершая» месяц назад жительница Эквадора пришла в сознание
РИА Новости вчера в 22:16