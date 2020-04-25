Футболист «Спортинга» заболел коронавирусом. По информации лиссабонского клуба, у него нет симптомов заражения. При этом команда не стала называть имя игрока.

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,7K

Общество Дональд Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту Как доложил во время выступления в Белом доме исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан, такие факторы, как высокая температура, повышенная влажность воздуха, а также длительное воздействие прямых солнечных лучей могут способны за достаточно короткий срок уничтожить коронавирус на любых поверхностях. 75

Кино Вышел новый тизер финального сезона «Агентов Щ.И.Т.» В Twitter опубликован новый промотизер финального сезона супергеройского сериала «Агенты Щ.И.Т.». Премьера первого эпизода состоится на телеканале ABC 27 мая.

Политика США и Китай сорвали конференцию G20 США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 12

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев снялся со своими младшими детьми в новом сериале В ходе сериала «Нагиев на карантине», серии которого будут длиться по 15 минут, Дмитрий займется необычными для себя делами – отдыхая от съемок в многочисленных проектах, он будет заниматься домашним хозяйством, воспитанием детей и общением с окружающими.

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 361

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 698

Здоровье Около больниц Петербурга образовались очереди из скорых К следующему вторнику, 28 апреля, в Петербурге перепрофилируют под прием пациентом с симптомами коронавируса еще пять медицинских учреждений: горбольницы №№ 38 (имени Семашко) и 15, Мариинскую больницу, детскую горбольницу Святой Ольги и роддом №16. 98

Единоборства Майк Тайсон намерен вернуться на ринг Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что планирует вернуться на ринг для участия в благотворительных поединках из четырех раундов.

Экономика РСПП попросил Мишустина ускорить принятие закона о криптовалюте Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой содействовать принятию законопроекта «О цифровых финансовых активах» в весеннюю сессию Госдумы.

Общество Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации. 108

Экономика «Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию. 109

Общество Переболевшая COVID-19 рассказала о днях в больнице «Даже если болезнь протекает без осложнений, из медучреждения все равно быстро не выписаться», - отметила женщина, цитирует которую ngs55.ru.

Происшествия В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 100