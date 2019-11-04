Футбол

РИА НовостиРИА НовостиИгрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма". В концовке встречи во время атаки "Эвертона" нападающий гостей Сон Хын Мин исполнил подкат сзади, после которого португалец получил тяжелый перелом ноги.
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«Все в клубе шлют свои наилучшие пожелания Андре Гомешу и надеются на его скорейшее выздоровление», — говорится в сообщении «Тоттенхэм Хотспур» в «Твиттере
».
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Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»

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