Футбол
РИА НовостиИгрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма". В концовке встречи во время атаки "Эвертона" нападающий гостей Сон Хын Мин исполнил подкат сзади, после которого португалец получил тяжелый перелом ноги.
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с чего всё началось
«Все в клубе шлют свои наилучшие пожелания Андре Гомешу и надеются на его скорейшее выздоровление», — говорится в сообщении «Тоттенхэм Хотспур» в «Твиттере».Чемпионат03 ноября в 16:59
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«Барселона» отреагировала на травму Андре Гомеша. Ему сломали ногу в матче АПЛ
Sport24.ru03 ноября в 17:54
«Тоттенхэм» обратился к «Эвертону» после ситуации со страшной травмой Гомеша
Sportbox.RUвчера в 00:41
«Тоттенхэм» – Гомешу: «Желаем всего наилучшего и надеемся на скорейшее выздоровление»
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Коммерсантъ 08:14
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В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
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Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
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Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину
Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК.
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Стадион «Краснодар» стал самой заполняемой футбольной ареной России
Стадион "Краснодар" стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона.
Россия.Кубань 09:53
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
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Газета.Ru 03:48
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Егоров положительно оценил работу арбитра Вилкова в матче РПЛ
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков хорошо обслужил матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и ЦСКА.
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Общество
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
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Черчесов не собирается советовать Тедеско, как использовать Бакаева и Зобнина
Немецкий специалист ранее отреагировал на слова Черчесова о том он не рассматривает Романа Зобнина как флангового игрока, а Зелимхана Бакаева — как игрока центра поля.
Спорт-Экспресс 08:15
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WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»
Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
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Богомолов красиво поздравил Собчак
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Умер артист театра Et Cetera Пётр Смидович
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Трамп заявил, что США готовы помочь Мексике в борьбе с наркокартелями
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Диабет 1,5 типа, о котором многие не знают
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