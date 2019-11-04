с чего всё началось

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма". В концовке встречи во время атаки "Эвертона" нападающий гостей Сон Хын Мин исполнил подкат сзади, после которого португалец получил тяжелый перелом ноги.

Общество Компании в России не хотят платить за вывоз мусора Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о том, что жители страны стали активнее оплачивать вывоз мусора.

Транспорт Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.

Экономика Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому» Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний.

Общество Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.

Общество «Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря Официальная церемония начала поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря, утверждает «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Происшествия Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Спорт Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.

Происшествия Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК.

Политика Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Футбол Егоров положительно оценил работу арбитра Вилкова в матче РПЛ Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков хорошо обслужил матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и ЦСКА.

Авто Infiniti показала снимки нового кроссовера QX55 Японская компания Infiniti поделилась снимками новинки – купеобразного кроссовера Infiniti QX55.

Общество Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.

Политика Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Кино Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября «Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.

Футбол Черчесов не собирается советовать Тедеско, как использовать Бакаева и Зобнина Немецкий специалист ранее отреагировал на слова Черчесова о том он не рассматривает Романа Зобнина как флангового игрока, а Зелимхана Бакаева — как игрока центра поля.

Политика WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич» Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.

Шоу-бизнес Богомолов красиво поздравил Собчак Режиссер поздравил супругу с днем рождения, а интернет-пользователи сочли поздравление очень красивым.

Здоровье В Минздраве рассказали о вреде табачного дыма для зрения детей "Исследователи установили, что воздействие табачного дыма при пассивном курении (то есть тогда, когда член семьи курит в присутствии ребенка) вызывает истончение хориоидеи – сосудистой оболочки глаза", – говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Сын Маргариты Тереховой рассказал о состоянии матери Сын Маргариты Александр рассказал, как сейчас чувствует себя его мама.

Происшествия Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.

Политика Трамп заявил, что США готовы помочь Мексике в борьбе с наркокартелями В свою очередь мексиканский президент, как передало агентство Reuters, комментируя предложение Трампа содействовать борьбе с наркоторговцами, заявил, что Мексика не нуждается в иностранной помощи в подобных случаях.