Футбол

РИА НовостиРИА НовостиИгрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма". В концовке встречи во время атаки "Эвертона" нападающий гостей Сон Хын Мин исполнил подкат сзади, после которого португалец получил тяжелый перелом ноги.
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