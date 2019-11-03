Футбол

REGNUMREGNUMИгрок «Тоттенхэма» нанёс серьезную травму футболисту «Эвертона»

Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу. На 79-й минуте матча Сон в подкате сфолил на Гомеше, после чего тот неудачно упал на газон.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

В Тоттенхэме" надеются на скорейшее выздоровление Гомеша

Спорт-Экспресс15:48

«Барселона» отреагировала на ужасную травму Гомеша

Чемпионат15:51

Игроки «Эвертона» пришли в раздевалку «Тоттенхэма», чтобы утешить Сон Хын Мина

Sport24.ru15:50

Хавбек «Тоттенхэма» сломал ногу игроку «Эвертона» и сам оказался в шоке от случившегося (ВИДЕО)

Sport.ru13:44

Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»

РИА Новости14:03

Игроки «Эвертона» посетили раздевалку «Тоттенхэма», чтобы утешить Сон Хын-Мина

Sportbox.RU15:05

Почеттино об удалении Сона: «Кажется нечестным, что ВАР изменил решение арбитра, который показал желтую»

Sports.ru15:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК вчера в 10:04
Армия и оружие

Протурецкие боевики обстреляли в Сирии американских военных

Lenta.ru 14:09
Фигурное катание

Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Единоборства

Хабиб попросил главу UFC поговорить с Трампом о визе для отца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал фотографию главы промоушена Даны Уайта, на которой он сидит вместе с президентом США Дональдом Трампом, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:53
Единоборства

Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула

Газета.Ru 11:16
Культура

Умер известный композитор Владлен Неплох

Умер российский композитор и педагог Владлен Неплох.
Lenta.ru 15:47
Футбол

«Бавария» уволила главного тренера

Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Происшествия

Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день в Кировской области

Известия вчера в 12:41
Фигурное катание

Петр Чернышёв спас Татьяну Навку на ледовом шоу в Санкт-Петербурге

Петр Чернышёв спас Татьяну Навку, попавшую в опасность во время ледового шоу «Руслан и Людмила».
Актуальные Новости 01 ноября в 08:20
Общество

2019 год в России может стать самым теплым в истории

Газета.Ru 10:55
Происшествия

Пропавший с двумя детьми уфимец звонил жене

Пропавший неделю назад вместе с двумя детьми житель Уфы Артём Мазов звонил своей супруге и просил не разрушать брак.
Life.ru 10:05
Киберспорт

Blizzard анонсировала Overwatch 2

Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
Игромания.ру 01 ноября в 14:31
Политика

Трамп призвал раскрыть имя информатора по «украинскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен раскрыть свое имя.
Известия 13:50
Общество

СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии

Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
URA.Ru 06:34
Гаджеты

IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple

За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Профиль 01 ноября в 15:39
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 15:41
Общество

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Футбол

Киевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Львов" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:28
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес

Представитель Семчева опроверг информацию о госпитализации актера

Информация о госпитализации актера Александра Семчева из-за проблем с сердцем не соответствует действительности, сообщила в воскресенье ТАСС его представитель.
ТАСС 15:44
Общество

Названы ухудшающие настроение продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении.
Газета.Ru 09:12
Общество

Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»

По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
REGNUM вчера в 08:06
Политика

Бабченко сообщил, что покинул Украину

RT на русском 06:42
Общество

Мать девочки из США с родимым пятном на всё лицо поблагодарила россиян

Мама маленькой американки Луны Феннер с родимым пятном на всё лицо поблагодарила всех россиян.
Rusvesna.su 01:55
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Общество

Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Энергетика

Как заказывали: Трамп помог России нарастить добычу нефти

По данным Refinitiv Eikon, с октября по март Саудовская Аравия уменьшила экспорт сернистых сортов в Европу почти вдвое, Ирак — более чем на 40%, с 615 тысяч баррелей в сутки до 355 тысяч.
РИА Новости 00:00
Гаджеты

Раскрыта особенность экрана следующего флагмана Honor

Инсайдеры рассказали об особенности ожидаемого смартфона Honor V30 5G. Если им верить, экран у недорогого аппарата будет более, чем хороший.
Ferra 09:46
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:39
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное