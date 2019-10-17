Хоккей
Газета.RuИгрок «Вегаса» Зыков сделал заявление по поводу своей дисквалификации
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Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Армия и оружие
По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика
Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Украина.ру 12:58
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан 00:29
Армия и оружие
Спецпредставитель США по Сирии прокомментировал соглашение с Турцией
17 октября США и Турция смогли совершить соглашение, что лучшим образом должно повлиять на решения разногласий этих стран и снятия санкций Дональдом Трампом в отношении Турции.
ГЛАС.RU 20:23
Экономика
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Primpress.ru 06:10
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 02:53
Политика
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru 19:24
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в пакистанский Лахор
Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с визитом в пакистанский Лахор, где посетят многочисленные культурные мероприятия, об этом 17 октября сообщает Geo TV.
REGNUM 02:11
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия
Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку
Misanec.ru 14 октября в 19:59
Общество
Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин объяснил свой отъезд из России
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, которому предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несогласованной акции в Москве, заявил, что уехал из России из-за опасений за свое будущее.
РБК 15:32
Политика
В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.
РИА Новости 18:13
Авто
В России подешевели представительские автомобили
Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
Автоновости дня 01:38
Политика
В Кремле оценили желание Трампа пригласить Россию на саммит G7 в США
Кремль "с удовольствием" рассмотрит приглашение на 46-й саммит G7 в США, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 15:14
Экономика
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
Коммерсантъ 15 октября в 18:30
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Экономика
Эксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда
Как отмечается в докладе, основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, которые были получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника.
REGNUM вчера в 03:09
Футбол
Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией
Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
News.ru 14:04
Общество
Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия 19:35
Политика
Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.
RT на русском 21:03
Фигурное катание
Туктамышева прибыла в Лас-Вегас
Российская фигуристика Елизавета Туктамышева прилетела в Лас-Вегас на первый этап серии Гран-при — Skate America.
Матч ТВ 04:18
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Общество
NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском 20:12
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты Милявской подал на развод
Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
ГлобалМСК.ру 10:30
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
RT на русском 00:00
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Гаджеты
Xiaomi выпустила изогнутый игровой монитор Mi Surface Display
Игромания.ру 06:36
Политика
Путин решит вопрос с бесплатностью второго высшего для режиссеров
Получение второго высшего образования по ряду профессий может стать бесплатным. Речь идет, в частности, о режиссерах и сценаристах.
Российская газета 12:09
Происшествия
Крупный пожар охватил вагоны с лесом на станции в Красноярском крае
Штабеля леса и вагоны на площади 4 тысячи кв. метров загорелись в Красноярском крае.
РЕН ТВ 20:52