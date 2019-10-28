Футбол
Матч ТВИгрок «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление
Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур принес извинения главному тренеру команды Леониду Слуцкому за оскорбление.
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Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян в ближайшее время.
Армия и оружие
Ледокол, способный потопить авианосец: вьетнамские СМИ об «Иване Папанине»
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Здоровье
Средний возраст диагностики рака растёт в РФ
Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал СМИ о перенесенном инфаркте
Происшествия
Водитель попал в больницу после конфликта со стрельбой на МКАД
Дорожный конфликт между двумя автомобилистами на Московской кольцевой автодороге закончился стрельбой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Общество
На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти
На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Общество
Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование
Например, число откладывающих деньги на приобретение недвижимости увеличилось на 7 процентов с 9 процентов в 2017 году.
Общество
Скворцова заявила о снижении смертности от инсультов вдвое за 10 лет
По словам Скворцовой, за прошедшие 10 лет в России смертность от инсультов снизилась в два раза, от инфарктов — на 20%.
Происшествия
Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти
Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
Происшествия
Мосгорсуд проверит решение о прекращении «дела Проказовых»
Мосгорсуд истребовал у следствия постановление о прекращении уголовного дела на Дмитрия и Ольгу Проказовых, которых прокуратура обвинила в оставлении малолетнего сына в опасности (ст. 127 УК).
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды
Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Футбол
Ляказетт поддержал лайком пост фаната против Эмери и Джаки
Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт поддержал лайком недовольство одного из фанатов команды после поединка десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).
Фигурное катание
Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп
В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
Футбол
«Ростов» показал, чем занимается в клубе Мамаев
«Ростов» на своем официальном сайте подробно описал, как провел первый месяц в клубе полузащитник Павел Мамаев.
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Общество
Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам
Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Общество
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Общество
Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления
Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
Общество
Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей
Регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, сообщает Росстат.
Политика
Евросоюз согласился отсрочить Brexit еще на три месяца
Лидеры стран Евросоюза согласились одобрить запрос властей Великобритании об очередной отсрочке выхода страны из ЕС (Brexit).
Происшествия
Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента
Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.