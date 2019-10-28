Игрок «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление

Общество Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян в ближайшее время.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Происшествия Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Космос Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.

Происшествия Мосгорсуд проверит решение о прекращении «дела Проказовых» Мосгорсуд истребовал у следствия постановление о прекращении уголовного дела на Дмитрия и Ольгу Проказовых, которых прокуратура обвинила в оставлении малолетнего сына в опасности (ст. 127 УК).

Здоровье Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.

Фигурное катание Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.

Политика В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину 28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.