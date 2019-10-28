Футбол

Матч ТВМатч ТВИгрок «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление

Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур принес извинения главному тренеру команды Леониду Слуцкому за оскорбление.
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Игрок «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление и вернулся к тренировкам

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