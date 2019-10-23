Футбол
РЕН ТВИгрок «Витесса» нагрубил Слуцкому на тренировке
Полузащитник нидерландского "Витесса" Ришедли Базур нагрубил главному тренеру команды, российскому специалисту Леониду Слуцкому. Как сообщает foxsports.nl, инцидент произошел на тренировке 23 октября. По информации издания, полузащитник едва не травмировал форварда Джей-Роем Грота.
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Экономика
Зарплата губернатора Приморского края увеличится в 1,5 раза
В Приморском крае подан на рассмотрение проекта бюджета Приморского края на 2020 и 2021-2022 годы.
Наука
Искусственные мышечные волокна улучшат мясо из пробирки
Культура
Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»
Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Игры
Геймеры сравнили графику Red Dead Redemption 2 для ПК и Xbox
Политика
Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны
Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Общество
Жир на животе поможет убрать белковый завтрак
Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
Общество
Малышева выписана после госпитализации
Телеведущая Елена Малышева выписана из Боткинской больницы, куда она попала после скачка давления.
Происшествия
Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Армия и оружие
Фактор Путина: Пушков объяснил успехи России в переговорах с Турцией
Напомним, президенты России и Турции подписали меморандум из десяти пунктов по итогам шестичасовых переговоров.
Гаджеты
Huawei назвала цену и дату релиза Mate X со складным экраном
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
Спорт
Российская сборная вновь не сможет полноценно участвовать в Олимпиаде
Как говорит генеральный директор Российской национальной антидопинговой организации (Русада) Юрий Ганус, Олимпийская сборная России скорее всего не сможет полноценно участвовать в Летних олимпийских играх в Токио 2020 года.
Финансы
Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
Происшествия
Два вертолета столкнулись над техасским ранчо
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Здоровье
Чувашия стала аутсайдером в ПФО по финансированию в сфере медицины
Как стало известно «Правде ПФО», в Чувашии на медобслуживание одного человека в среднем тратится 2,12 тысяч рублей – это самый низкий показатель в ПФО.
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ.
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
Здоровье
Аспирин оказался смертельно опасен для детей
В заключение врач подчеркнула, что любое лекарство является опасным для человека, если оно используется не по назначению лечащего врача.
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Путин открыл саммит «Россия-Африка» в Сочи
Происшествия
Сергей Фомин останется под домашним арестом до 8 января
Сергей Фомин останется под домашним арестом до 8 января Сергей Фомин, обвиняемый в участии в массовых беспорядках на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля, останется под домашним арестом до 8 января — такое решение в среду принял Мосгорсуд, отклонив апелляционную жалобу господина Фомина на меру пресечения, избранную для него Басманным судом в сентябре.
Здоровье
Чем болеет Джокер? Ненормальный смех как симптом
В четверти случаев болезни двигательных нейронов сопровождаются приступами неконтролируемого смеха или плача.
Гаджеты
Презентован смартфон Meizu 16T на базе Snapdragon 855
Сегодня, 23 октября, состоялась презентация смартфона Meizu 16T, функционирующего на базе процессора Snapdragon 855.
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Происшествия
Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
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