Футбол

РЕН ТВРЕН ТВИгрок «Витесса» нагрубил Слуцкому на тренировке

Полузащитник нидерландского "Витесса" Ришедли Базур нагрубил главному тренеру команды, российскому специалисту Леониду Слуцкому. Как сообщает foxsports.nl, инцидент произошел на тренировке 23 октября. По информации издания, полузащитник едва не травмировал форварда Джей-Роем Грота.
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