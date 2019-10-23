Футбол
РЕН ТВИгрок «Витесса» нагрубил Слуцкому на тренировке
Полузащитник нидерландского "Витесса" Ришедли Базур нагрубил главному тренеру команды, российскому специалисту Леониду Слуцкому. Как сообщает foxsports.nl, инцидент произошел на тренировке 23 октября. По информации издания, полузащитник едва не травмировал форварда Джей-Роем Грота.
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Происшествия
В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
Шоу-бизнес
Александр Градский рассказал о нетребовательной молодой жене
В своем недавнем интервью Александр Градский рассказал, что у него с молодой супругой почти безупречные, очень гармоничные отношения.
Космос
«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Общество
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе.
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Общество
Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк
Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако, чтобы попасть туда, «придется пройти все круги ада».
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
Общество
Эксгумация останков диктатора Франко началась в Испании
Правительство Испании сообщило о начале эксгумации останков фашистского диктатора Франсиско Франко, правившего страной в 1939–1975 годах.
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Футбол
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Экономика
Орешкин назвал главную задачу правительства на ближайшее время
Обеспечение предсказуемости и стабильности государственного регулирования экономики является главной задачей правительства РФ на ближайшее время, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин, комментируя результаты рейтинга Всемирного банка Doing Business-2020 (оценивает условия ведения бизнеса в стране).
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Армия и оружие
Россия отправит в Сирию больше военной техники
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы.
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Общество
Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Общество
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
Спорт
Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
Бельгийская чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике воспользовалась эвтаназией в возрасте 40 лет.
Общество
Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года
Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Наука
В Коми нашли хрящевой скелет древнего «ухмыляющегося» крокодила
Окаменелости древнейшего предка всех наземных позвоночных в прекрасной сохранности обнаружены международной группой исследователей, в число которых вошел ученый Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Павел Безносов, сообщает ведущий научный журнал Nature.
Экономика
Неожиданная прибыль подбросила акции Tesla на 20%
Публикация компанией корпоративной отчетности с прибылью в $342 млн привела к росту стоимости акций Tesla на электронной бирже NASDAQ до $306,05 за акцию, что больше предыдущих показателей на 20,17%.
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Политика
Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной
Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Общество