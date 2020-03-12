Защитник туринского «Ювентуса» Даниеле Ругани, у которого диагностировали коронавирус, сделал первое заявление о своей болезни и состоянии.

Здоровье В России резко возросло число заболевших коклюшем В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.

Общество На Украине вводят карантин из-за коронавируса Кабинет министров Украины вводит карантин по всей территории страны: будут закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, сообщается на сайте украинского правительства.

Здоровье Итальянский врач написал о борьбе с коронавирусом в больнице По словам Маккини Итальянский департамент здравоохранения несколько раз в день присылает письма с просьбой «быть социально ответственными» и не создавать панику, однако врач понял, что молчать безответственно.

Происшествия В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана» В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.

Энергетика Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.

Киберспорт Рейтинговый турнир по Dota 2 в США отменен из-за коронавируса ESL One Los Angeles 2020 должен был пройти 15–22 марта в США. На нем 16 команд разыграли бы миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков.

Политика Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в советские годы его обсчитывали продавцы, но он предпочитал не скандалить из-за этого.

Энергетика Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.

Энергетика Цены на нефть обвалились после запрета США на въезд из Европы Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются на фоне заявлений правительства США о запрете на въезд в страну европейцев из-за эпидемии коронавирусного заболевания.

Финансы Курс доллара взлетел выше 74 рублей Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.

Политика Путин высказался об оттоке капитала из России Отток капитала из России имеет место быть, но необходимо учитывать еще и то, сколько денег «перетекло» в страну.