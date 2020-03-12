Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руИгрок «Ювентуса» дал первый комментарий после заражения коронавирусом

Защитник туринского «Ювентуса» Даниеле Ругани, у которого диагностировали коронавирус, сделал первое заявление о своей болезни и состоянии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Заболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» сообщил о своем состоянии

Матч ТВвчера в 22:11

Защитник «Ювентуса» Ругани, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии

Чемпионат02:43

Защитник «Ювентуса» Ругани, у которого обнаружили коронавирус: «Я в порядке»

Спорт-Экспресс02:50

Игрок «Ювентуса» дал первый комментарий после заражения коронавирусом

Евро-футбол.рувчера в 21:02

Игрок «Ювентуса» Ругани сообщил о своем состоянии

РИА Новости02:20

Заболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» рассказал о своем состоянии

Газета.Ru01:42

Ругани: «Призываю всех соблюдать правила, вирус не делает различий»

Bobsoccer02:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 03:36, Ашберн

Комментарии

Кино

Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон

Культуромания вчера в 05:03
Политика

Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
РБК вчера в 17:53
Политика

Новосибирское заксобрание одобрило поправки к Конституции РФ

Законодательное собрание Новосибирской области одобрило поправки к Конституции РФ.
Sibnovosti.ru 01:52
Здоровье

В России резко возросло число заболевших коклюшем

В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
РИА Новости 10 марта в 03:51
Общество

На Украине вводят карантин из-за коронавируса

Кабинет министров Украины вводит карантин по всей территории страны: будут закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, сообщается на сайте украинского правительства.
Парламентская газета вчера в 08:09
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Здоровье

Итальянский врач написал о борьбе с коронавирусом в больнице

По словам Маккини Итальянский департамент здравоохранения несколько раз в день присылает письма с просьбой «быть социально ответственными» и не создавать панику, однако врач понял, что молчать безответственно.
Восток-Медиа вчера в 13:45
Происшествия

Расстрел российской семьи на рынке попал на видео

Расстрел семейной пары на центральном рынке Калининграда, произошедший 15 февраля, сняли камеры видеонаблюдения.
Lenta.ru 02:52
Экономика

Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис

Экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
РИА Новости вчера в 18:52
Баскетбол

НБА прекратила игровой сезон из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 22:57
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»

В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Взгляд.ру вчера в 13:57
Общество

В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
РБК вчера в 18:38
Общество

В России за сутки выявлено восемь случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено восемь случаев заражения коронавирусом, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
ТАСС вчера в 18:25
Кино

На волне слухов о «Бэтмене»: фанаты показали Джонни Деппа в образе Джокера

Киноафиша России 02:24
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
РИА Новости вчера в 11:03
Спорт

Шведские лыжники отказались ехать на этап Кубка мира в Канаду

Ранее сборная Норвегии отказалась ехать на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США в связи с ситуацией с коронавирусом.
РИА Новости 02:44
Политика

Путин заявил, что необходим механизм «регуляторной гильотины»

Российский президент Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности или "регуляторная гильотина" необходима.
Газета.Ru 03:15
Энергетика

Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина

Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.
Коммерсантъ 02:50
Киберспорт

Рейтинговый турнир по Dota 2 в США отменен из-за коронавируса

ESL One Los Angeles 2020 должен был пройти 15–22 марта в США. На нем 16 команд разыграли бы миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков.
Матч ТВ 02:27
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 19:34
Политика

Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в советские годы его обсчитывали продавцы, но он предпочитал не скандалить из-за этого.
БИЗНЕС Online 03:23
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия

Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

ТАСС вчера в 14:22
Энергетика

Цены на нефть обвалились после запрета США на въезд из Европы

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются на фоне заявлений правительства США о запрете на въезд в страну европейцев из-за эпидемии коронавирусного заболевания.
ГЛАС.RU 03:14
Финансы

Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.
Известия 03:23
Политика

Путин высказался об оттоке капитала из России

Отток капитала из России имеет место быть, но необходимо учитывать еще и то, сколько денег «перетекло» в страну.
Rambler News Service 03:02
Происшествия

Жительница Барнаула получила сильные травмы, попав под поезд

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России, 19-летняя девушка, решив перейти железную дорогу в необорудованном для этого месте, получила многочисленные переломы попав под грузовой поезд.
REGNUM 01:17
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Происшествия

В Чите члены банды «Ключевские» получили от 23 до 25 лет колонии

РИА Новости 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниеле Ругани
Итальянский футболист
Итальянский футболист, защитник клуба «Ювентус».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное