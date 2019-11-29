Футбол

Газета.RuГазета.RuИгрок «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»

Полузащитник петербургского "Зенита" Малком тренируется с бразильским "Коринтиансом".
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