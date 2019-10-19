Футбол

ИнфоСМИИнфоСМИИгрок молодежной команды «Рубин» попал в реанимацию после матча

В Москве состоялся матч молодёжного первенства Российской премьер-лиги, казанский "Рубин" играл против "Спартака". На 69-й минуте 17-летний защитник "Рубина" Вячеслав Фомин неудачно столкнулся с футболистом из "Спартака" - он упал сопернику на колено, в результате чего получил сильный удар в грудь.
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