Футбол
Тульские новостиИгрок новомосковского «Химика» допустил «промах года»
В матче 13 тура ПФЛ между «Сатурном» и фарм-клубом тульского «Арсенала» «Химик-Арсенал» произошел курьезный случай. Уже на первой минуте матча голкипер «Сатурна» допустил грубую ошибку и промахнулся мимо мяча. Нападающий Роман Изотов вышел к пустым воротам, но промазал с пяти метров.
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Ляп года от вратаря «Сатурна» и промах года от форварда «Химика» в одной атаке. ВИДЕО
Sport.ru12 октября в 15:29
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Чудеса ПФЛ: «Сатурн» и «Химик» сотворили самые адские пять секунд в футболе
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