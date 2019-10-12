Футбол

Тульские новостиТульские новостиИгрок новомосковского «Химика» допустил «промах года»

В матче 13 тура ПФЛ между «Сатурном» и фарм-клубом тульского «Арсенала» «Химик-Арсенал» произошел курьезный случай. Уже на первой минуте матча голкипер «Сатурна» допустил грубую ошибку и промахнулся мимо мяча. Нападающий Роман Изотов вышел к пустым воротам, но промазал с пяти метров.
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Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ

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