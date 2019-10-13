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Газета.RuИгрок сборной России Жирков рассказал о тяжелой атмосфере на Кипре
Полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал, чего ждет от матча против национальной команды Кипра в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2020, передает газета "Известия".
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«На Кипре очень тяжелая атмосфера». Жирков уверен, что сборной России будет непросто одержать победу
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