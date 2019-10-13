Полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал, чего ждет от матча против национальной команды Кипра в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2020, передает газета "Известия".

Игрок сборной России Жирков рассказал о тяжелой атмосфере на Кипре

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