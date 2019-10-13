Футбол

Газета.RuГазета.RuИгрок сборной России Жирков рассказал о тяжелой атмосфере на Кипре

Кипр — Россия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал, чего ждет от матча против национальной команды Кипра в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2020, передает газета "Известия".
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