Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

В центре Москвы в ДТП погиб экс-игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов, сообщает агентство городских новостей "Москва". Сообщается, что ДТП произошло ранним утром 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП в центре Москвы

Игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов разбился в автомобильной аварии в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, ДТП произошло ранним утром 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская.
Агентство Москва02:36

Подробнее о событии

Появилось видео смертельной аварии с участием российского футболиста

Lenta.ru07:40

Экс‑игрок сборной РФ по мини‑футболу погиб в массовом ДТП в центре Москвы

РИАМО05:57

Камеры сняли смертельное ДТП с футболистом в центре Москвы

РЕН ТВ03:59

Бывший игрок сборной России по мини-футболу погиб в массовом ДТП в центре Москвы

ТАСС03:59

Ассоциация мини-футбола России выразила соболезнования родным погибшего в аварии в Москве К.Погорелова

Агентство Москва04:17

Экс-игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП в центре столицы

Москва 2404:25

Опубликовано видео аварии, в которой погиб футболист Кирилл Погорелов

Вечерняя Москва04:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Космос

Что 2020 нам готовит?

В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Росбалт 07:44
Политика

«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение

Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Известия 07:48
Политика

В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски.
Lenta.ru 05:41
Финансы

Рубль завершает год на устойчивых позициях

Под конец прошлой недели доллар заметно просел повсеместно и остается под давлением, что в сочетании с высокими ценами на нефть поддерживает интерес к российской валюте.
REGNUM 04:52
Общество

Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ

Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Известия 06:00
Происшествия

В центре Берлина произошла стрельба

РБК 09:30
Футбол

Алькасер может перейти в «Атлетико»

Испанский форвард сообщил немецкому клубу о своем желании перейти в другую команду, так как «Боруссия» купила нападающего Эрлинга Холанда.
Бомбардир.ру 09:05
Музыка

Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Прославившаяся в интернете группа «Стекловата» выпустила ремейк своего клипа «Новый год».
Взгляд.ру 09:59
Кино

Барак Обама выбрал любимые фильмы и сериалы

Бывший президент США Барак Обама назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года. Он опубликовал список в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:42
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Фигурное катание

Жулин назвал Тутберидзе «мужиком в юбке»

Орсер много чего разрешает Медведевой. Он не строгая Тутберидзе с репутацией мужика в юбке. И Алина счастливая выступает в ледовых шоу.
Газета.Ru 06:35
Хоккей

Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020

Metaratings вчера в 11:35
Наука

Из отходов производства алюминия эффективно извлекли железо

Нерастворимый остаток более чем на половину состоит из оксидов железа, а также алюминия, титана и скандия.
Индикатор 05:15
Политика

В партии Порошенко назвали обмен пленными выполнением прихотей Кремля

В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» назвали произошедший обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса «выполнением недопустимых прихотей Кремля».
Lenta.ru 10:05
Авто

Geely готовит семиместный кроссовер

До сих пор кроссоверы Geely имели длину не более 4,6 м, однако будущий флагман насчитывает 4830 мм.
Авторевю 04:14
Космос

На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса

Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Взгляд.ру вчера в 02:41
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали на скорой

Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Газета.Ru вчера в 13:14
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
RT на русском 09:39
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 07:44
Политика

Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ вчера в 11:12
Происшествия

В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу

Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
РИА Новости 09:58
Общество

Утилизационный сбор на автомобили могут повысить через год

Ведомости 07:52
Происшествия

В Петербурге суд огласил приговор участковому за убийство 10 человек

БИЗНЕС Online 10:00
Происшествия

В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине

Российская газета 03:31
Шоу-бизнес

Бузова улетела с Манукяном в Куршевель на Новый год

Российская телеведущая и певица Ольгу Бузова вместе с возлюбленным, музыкантом и блогером Давидом Манукяном, более известным как DAVA, улетела в Куршевель, чтобы там отметить Новый год.
NewInform 02:22
Общество

Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России

Продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года составила 73,4 года, что на полгода больше показателей аналогичного периода 2018-го, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 07:42
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
ToDay News Ufa вчера в 10:25
Происшествия

Следователи назвали версии крушения самолета в Казахстане

МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты.
Вечерняя Москва 00:40
ещё по теме
Кирилл Андреевич Погорелов
Российский футболист
Российский футболист, игрок в мини-футбол. Игрок норильского клуба «Норильский никель» и сборной России по мини-футболу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное