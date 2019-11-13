Футбол

Газета.RuГазета.RuИгрок сборной Украины высказался о переезде футболистов в Россию

Защитник "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун поделился мнением о переезде украинских футболистов в Россию, передает Tribuna. По мнению игрока, в российский чемпионат уезжало бы гораздо больше украинских футболистов, если бы это не порицалось на родине.
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Игрок сборной Украины: «Много наших футболистов поехали бы в Россию, если бы не осуждение людей»

Sport24.ru13:46

Игрок сборной Украины высказался о переезде футболистов в Россию

Газета.Ru14:00

Футболист сборной Украины: больше украинцев поехало бы в Россию, если бы не осуждение

Вести.Ru22:00
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Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
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ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

Имена преступников В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.
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Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
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Убийца аспирантки Соколов дал признательные показания

«Сегодня Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя по 51 статье Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого», - цитирует в ленте новостей «ТАСС» адвоката обвиняемого Александра Почуева.
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Новый Samsung Galaxy A51 представят только в декабре

Новый смартфон Samsung Galaxy A51 уже получил один из важнейших сертификатов для выхода на рынок, однако его официальная презентация состоится лишь в декабре.
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В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
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Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
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Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

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Политика

Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес раскритиковал решение главы США Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство южноамериканского государства и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах.
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Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Смартфон Redmi Note 7 Pro рекордно подешевел

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Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.
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Игорь Владимирович Пластун
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник клуба «Гент» и сборной Украины.
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