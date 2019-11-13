Защитник "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун поделился мнением о переезде украинских футболистов в Россию, передает Tribuna. По мнению игрока, в российский чемпионат уезжало бы гораздо больше украинских футболистов, если бы это не порицалось на родине.

Игрок сборной Украины высказался о переезде футболистов в Россию

Происшествия На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.

Наука Ученые выявили еще одно опасное свойство сахара Даже кратковременное увеличение потребления сахара может повысить риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника и оказать существенное влияние на здоровье.

Футбол Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.

Политика Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400 Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.

Происшествия ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом Имена преступников В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.

Политика Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.

Происшествия Убийца аспирантки Соколов дал признательные показания «Сегодня Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя по 51 статье Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого», - цитирует в ленте новостей «ТАСС» адвоката обвиняемого Александра Почуева.

Гаджеты Новый Samsung Galaxy A51 представят только в декабре Новый смартфон Samsung Galaxy A51 уже получил один из важнейших сертификатов для выхода на рынок, однако его официальная презентация состоится лишь в декабре.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Политика Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии Экс-президент Боливии Эво Моралес раскритиковал решение главы США Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство южноамериканского государства и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах.

Армия и оружие НАТО грозит конфликт с Россией в Арктике По словам автора статьи доцента кафедры стратегических и оперативных исследований Военно-морского колледжа США Ребекки Пинкус, в настоящее время Арктика переживает «резкие изменения в экологической, политической, военной и экономической областях», которые грозят разрушить стабильность в регионе.

Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 7 Pro рекордно подешевел Смартфон Redmi Note 7 Pro рекордно подешевел до 140 долларов, хотя его до этого предлагали за 170 долларов.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.