Футбол
Газета.RuИгрок сборной Украины высказался о переезде футболистов в Россию
Защитник "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун поделился мнением о переезде украинских футболистов в Россию, передает Tribuna. По мнению игрока, в российский чемпионат уезжало бы гораздо больше украинских футболистов, если бы это не порицалось на родине.
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Армия и оружие
«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57
РИА Новости 03:49
Происшествия
Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент со стрельбой в колледже в Благовещенске, заявив, что все акценты расставит следствие, оно же должно определить меру вины тех, кто должен был отвечать за безопасность в учебном заведении.
РИА Новости 04:38
Политика
Конгресс США заблокировал резолюцию о признании геноцида армян
В США было заблокировано рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян Османской империей.
АБН вчера в 20:18
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Автоновости дня вчера в 06:06
Политика
МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»
Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Известия 03:33
Технологии
Google начнет открывать банковские счета
Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ вчера в 10:36
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Astera вчера в 14:33
Политика
Умер экс-депутат Госдумы Михаил Кошкин
Бывший депутат Государственной думы и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Кошкин умер в возрасте 65 лет, сообщили РБК в пресс-службе Госсовета региона.
РБК 03:49
Происшествия
В Забайкалье в ДТП погибли семь человек
В результате ДТП в Забайкальском крае погибли семь человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные экстренных служб региона.
Хакасия-Информ 00:25
Политика
В Киеве рассчитывают на мир в Донбассе после «нормандского» саммита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что на встрече лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) могут быть решены вопросы по установлению мира в Донбассе.
РИА Новости 04:10
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Известия вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Уильям и Кэтрин проявили нежные чувства на публике
В отличие от герцогов Сассекских, которые все время держатся за руки и стараются прикоснуться друг к другу, герцоги Кембриджские соблюдают королевский протокол, который запрещает проявлять чувства на публике.
Sunmag.me вчера в 09:40
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Общество
Чиновников обяжут копить на пенсию самостоятельно
Правительство России обяжет всех чиновников поучаствовать в новой системе накопительных пенсии, получившей название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
9111.ru 04:15
Хоккей
Илья Воробьев: «Когда принял „Магнитку“ у нее не было „физики“»
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Политика
Госдума оценила слова Порошенко о возвращении Крыма
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко высказался о том, что Крым обязательно войдет в состав Украины.
РЕН ТВ 12 ноября в 19:31
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Общество
До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову
Россиянин Алексей Бурков, экстрадированный накануне из Израиля в США, предстал перед окружным судом Вирджинии, где ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.
Интерфакс 12 ноября в 18:29
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Общество
Три брата из Китая обманули Apple на $6 миллионов
Три брата (Житинг Ляо, Живей Луп Ляо и Жимин Ляо) из Китая переезжают в США.
The GEEK 03:47
Игры
Google Stadia запустится без нескольких ключевых функций
Разработчики заявили, что на платформе на старте не будет нескольких обещанных ранее функций.
News.ru 02:53
Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
РИА Новости 03:37
Авто
Опубликованы первые изображения новой Kia Optima
Компания KIA показала новые изображения серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня 11 ноября в 23:23
Политика
Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо
Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
ТВ Центр 02:08