Футбол

Газета.RuГазета.RuИгрок сборной Украины высказался о переезде футболистов в Россию

Защитник "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун поделился мнением о переезде украинских футболистов в Россию, передает Tribuna. По мнению игрока, в российский чемпионат уезжало бы гораздо больше украинских футболистов, если бы это не порицалось на родине.
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