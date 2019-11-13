Защитник "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун поделился мнением о переезде украинских футболистов в Россию, передает Tribuna. По мнению игрока, в российский чемпионат уезжало бы гораздо больше украинских футболистов, если бы это не порицалось на родине.

Игрок сборной Украины высказался о переезде футболистов в Россию

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