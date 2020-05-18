Происшествия

Lenta.ruLenta.ruИгрока «Челси» обвинили в изнасиловании

Полузащитника лондонского «Челси» и сборной Англии Каллума Хадсона-Одои обвинили в изнасиловании модели.
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Известного футболиста обвинили в изнасиловании

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Футболиста сборной Англии Хадсона-Одои обвиняют в изнасиловании

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Daily Mail: Хадсона-Одои арестовали по подозрению в изнасиловании

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Происшествия

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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
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Экономика

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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что правительство РФ предпринимает правильные шаги по поддержке населения и бизнеса в кризис, однако не исключает, что количество бедных может резко увеличится.
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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
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Число школьников с лишним весом снизилось в России, говорится в международном исследовании HBSC (Health behaviour in school-aged children – "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья") под эгидой ВОЗ.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза.
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Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Цена нефти Urals превысила $30 впервые с середины марта

Баррель российской нефти Urals в Европе впервые с середины марта превысил отметку в $30.
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Клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире

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Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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Немецкая актриса и супермодель Хайди Клум поделилась серией пикантных фотографий с прошедших выходных, которые она весело провела со своим супругом.
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Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
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В Минздраве опровергли популярный миф о коронавирусе

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В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

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Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

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