Футбол
Sport24.ru«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги. Об этом сообщил главный тренер команды Юрий Семин. 26-летний португалец получил травму в матче 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).
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Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Сбербанк в 2020 году сменит финансового директора
В июле 2020 года финансовый директор Сбербанка Александр Морозов уволится со своей должности, говорится в пресс-релизе банка.
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Элитный турнир в Лондоне начался с поражения фаворитов. Увы, в «почетной» компании с Федерером и Надалем оказался наш Медведев. Но еще не вечер!
Судьба первого секта решилась на тай-брейке (5:7), во второй партии роковым оказался для Даниила девятый гейм, в ходе которого грек с русскими корнями сделал единственный брейк в матче.
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Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
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В России предложили сократить срок использования шипованной резины
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Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
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МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
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Общество
Елена Малышева ответила на обвинение в появлении пьяной в аэропорту
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Производители предлагают повысить крепость пивных напитков
Производители предложили внести поправки в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» и убрать ограничения в семь градусов крепости пивных напитков.
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Канадский вратарь сравнил жизнь в России и срок в тюрьме
Канадский хоккеист Джейми Маклеллан рассказал о жизни в России и выступлении за "Металлург", передает телеграм-канал "Эпицентр".
Газета.Ru 10:02
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Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
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Ввод ТЭС «Ударная» в Тамани могут перенести на один-два года
Минэнерго РФ ожидает перенос срока ввода ТЭС "Ударная" в Тамани на 1-2 года, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
РИА Новости 09:29
Общество
ФАС потребовала от Booking.com не навязывать отелям паритет цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение сервису бронирования Booking.com, согласно которому компания должна убрать из соглашений с российскими партнерами пункт, обязывающий отели предоставлять гарантию лучшей цены.
Известия 10:25
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 08:15
Экономика
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления «Ютэйр»
Сбербанк не намерен банкротить "Ютэйр", согласовал план финансового оздоровления авиакомпании, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
РИА Новости 09:48
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Vprognoze.ru вчера в 04:43
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Юморист Ильяс Хасанов скончался в больнице после аварии в Татарстане
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Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
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Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии
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Украина призналась в провале переговоров по транзиту газа
Российский монополист не станет оформлять новый транзитный контракт с украинской компанией.
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YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли
Видеохостинг YouTube будет удалять аккаунты, если поддерживать их станет "коммерчески невыгодно".
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В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
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Армия и оружие
Су-33 начнут полеты с наземного «авианосца» в Крыму
Летчики отдельного 279-ого полка морской авиации Северного флота в последней декаде ноября начнут полеты с наземного испытательно-тренировочного комплекса НИТКА, который находится в Крыму.
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«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
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Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru 02:21