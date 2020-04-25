Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руИгрока «Монпелье» с коронавирусом вывели из комы

Sports, отмечая, что информацию в субботу вечером подтвердил агент игрока Фредерик Герра. Ранее у Самбии был выявлен коронавирус. В настоящий момент футболист находится в стабильном состоянии, но он всё ещё слаб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста вывели из комы

Lenta.ru17:22

Игрок «Монпелье» находится в коме. Ранее у него выявили коронавирус

Sport.ru09:13

Игрок «Монпелье», госпитализированный с коронавирусом, выведен из комы

Чемпионат16:07

Заболевший коронавирусом футболист «Монпелье» выведен из комы

Матч ТВ15:48

Игрок «Монпелье», госпитализированный с коронавирусом, выведен из искусственной комы

Sport24.ru15:26

Агент: Жуниор Самбия выведен из искусственной комы

РИА Новости15:02

Госпитализированный с коронавирусом игрок «Монпелье» выведен из искусственной комы

Спорт-Экспресс15:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 20:33, Ашберн
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
23
Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
296
Общество

Онищенко подтвердил, что солнечный свет убивает коронавирус

Онищенко добавил, что существует ультрафиолетовая дезинфекция, которая позволяет убить вирус в закрытых помещениях, передает РИА Новости.
NewInform 01:46
95
Происшествия

Пожар на заводе по производству битума под Тулой локализован

Интерфакс 18:37
Здоровье

Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

С сегодняшнего дня Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыт на карантин из-за коронавируса.
Российская газета 12:55
65
Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
574
Экономика

Зуботехнические лаборатории попросили о господдержке

Единственными заказчиками протезов, изготавливаемых лабораториями, являются стоматологические клиники.
Vademecum вчера в 14:47
Авто

Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае

Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня 05:05
15
Общество

В МЧС рассказали, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

Специалисты МЧС рекомендуют строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях, когда возникает угроза жизни.
РИА Новости 20:13
Армия и оружие

Российские военные моряки получат новый универсальный нож

Российская газета 07:03
10
Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
176
Финансы

Россияне стали забирать валюту со вкладов

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости вчера в 12:18
45
Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
90
Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
1,2K
Армия и оружие

«У Сомали лодки получше»: в Сети высмеяли поход украинских моряков

Пользователи Сети высмеяли учебный боевой поход военно-морских сил сил Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс".
РИА Новости 20:08
Происшествия

Больной коронавирусом сбежал из Иркутска в Забайкалье

Последние три дня в сообщениях оперативного штаба при региональном правительстве сообщается, что один больной коронавирусом убыл 20 апреля в Забайкальский край.
Глагол. Иркутское обозрение 11:13
18
Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
642
Общество

Борис Джонсон вернется на работу 27 апреля

Британский премьер-министр Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей 27 апреля.
Невские Новости 18:46
Наука

Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков

Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
Актуальные Новости вчера в 16:03
10
Культура

Билли Айлиш, Ариана Гранде, QUEEN и другие звезды выпустили коллекцию защитных масок

В благотворительной инициативе «We’ve Got You Covered» приняли участие Билли Айлиш, Ариана Гранде, The Weeknd, Blackpink, Queen, Джастин Бибер, The Rolling Stones и многие другие музыканты.
Salt Mag 05:38
Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
280
Общество

Код доступа: Юлия Латынина

Напоминаю, что нас можно слушать на «Эхо Москвы», смотреть «Код доступа» можно на YouTube «Эха Москвы» и на моем собственном YouTube «Латынина ТВ», на который прошу вас не забывать подписываться.
Эхо Москвы 15:55
Общество

Чехия открыла границы после карантина

Чехия разрешила свободное передвижение граждан по стране и даже выезд за границы, уведомил министр здравоохранения государства.
ToDay News Ufa вчера в 15:16
418
Происшествия

На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю

Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.
МВД медиа 00:30
Общество

В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

RT на русском 11:31
114
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
114
Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
428
Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
212
Здоровье

«Тревожные сигналы» — Министр здравоохранения Украины о результатах аудита медреформы

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о просчетах в медицинской реформе и добавил, что она должна состояться без сокращения медицинских работников и с увеличенными зарплатами.
Новостной фронт 16:43
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
1K
Главное