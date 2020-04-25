Фредерик Герра, агент полузащитника «Монпелье» Жуниора Самбия, сообщил, что его клиент выведен из состояния искусственной комы, в которую был введён после заражения коронавирусом.

Игрок «Монпелье», госпитализированный с коронавирусом, выведен из комы

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