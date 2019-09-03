Футбол
Bookmaker-ratings.ruИгрока «ПСЖ» арендовал лиссабонский «Спортинг»
Форвард «ПСЖ» Хесе Родригес вновь покинул парижскую команду. На этот раз нападающего взял в аренду португальский «Спортинг». Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года, информирует пресс-служба лиссабонского клуба.
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Футбол
Траты клубов РПЛ на трансферы оказались рекордными за последние годы
Клубы российской премьер-лиги (РПЛ) потратили 234,82 миллиона евро на трансферы летом текущего года.
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На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
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Происшествия
В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше
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Собянин открыл развязку МКАД с Бесединским шоссе
Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку на пересечении Бесединского шоссе и МКАД.
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Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
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В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.
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Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд
Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией, выплатив остаток в размере €1,58 млрд.
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Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
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Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Здоровье
В аптеках «36,6» начнут продавать медицинские услуги
«В начале 2000-х некоторые аптечные сети экспериментировали с такой бесплатной услугой: они рассчитывали на то, что она будет стимулировать продажи самой аптеки», — вспоминает директор по развитию аналитической компании RNC Pharm Николай Беспалов.
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Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
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Депутата Зеленского застукали за интимной перепиской во время заседания Рады
Еще один депутат Верховной рады Украины попался на переписках в мессенджерах во время заседания парламента.
Lenta.ru 08:46
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
РИА Новости 09:32
Происшествия
Блогера Синицу приговорили к 5 годам колонии
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России (СКР).
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Происшествия
В центре Парижа украли известное граффити Бэнкси
На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси.
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Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Политика
Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «ножки и рожки»
Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от неё останутся «ножки и рожки».
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Происшествия
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 08:09
Авто
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Общество
В Екатеринбурге изменили список площадок под строительство храма
Члены рабочей группы по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге исключили площадку на месте снесенной телебашни из списка возможных мест под возведение собора, передает «Екатеринбург онлайн».
РБК 05:43
Политика
Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных».
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Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru вчера в 01:38
Кино
Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 05:58