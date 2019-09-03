Футбол
Бомбардир.ру«Спортинг» арендовал у «ПСЖ» Хесе
Вингер «ПСЖ» Хесе Родригес стал игроком «Спортинга», сообщает официальный сайт клуба. Лиссабонцы арендовали 26-летнего футболиста до конца текущего сезона. Другие детали сделки пока неизвестны.
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Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Происшествия
СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест
Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 06:19
Происшествия
Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене
В коммуне Вилрейк бельгийского города Антверпен произошел взрыв, вследствие которого было разрушено три частных дома.
Газета.Ru 07:46
Общество
В американской школе запретили книги о Гарри Поттере из-за «проклятий»
Ученикам начальной школы Святого Эдварда в американском штате Теннесси запретили брать в библиотеке книги о Гарри Поттере, пишет газета Tennessean.
РИА Новости 00:18
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
Как отмечает НСН, 3 сентября в Санкт-Петербурге проходит прощание с 12-летней девочкой, которая также скончалась в результате несчастного случая в бассейне турецкого отеля в Бодруме.
Известия 07:36
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Политика
Поклонская прокомментировала развод с мужем
Депутат Государственной думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала развод со своим мужем.
Капитал страны вчера в 12:17
Энергетика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Хоккей
Щемеров и Пилипенко покинули «Автомобилист»
Защитник Александр Щемеров проведет сезон-2019 / 20 в "Лахти", а нападающий Кирилл Пилипенко — в "Югре", сообщается в официальном Twitter "Автомобилиста".
Спорт-Экспресс 07:40
Футбол
Икарди может продолжить карьеру в «ПСЖ»
Vprognoze.ru вчера в 03:59
Политика
Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных».
РБК 07:56
Футбол
Кабмин выделит 132 миллиона рублей на систему Fan ID на Евро-2020
На систему идентификации болельщиков на матчах чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые примет Санкт-Петербург, российское правительство направит 132,7 миллиона рублей.
Российская газета 06:55
Здоровье
17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду
Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Политика
Конгресс США начал новое расследование против Дональда Трампа
В центре внимания расследования - предполагаемое участие Дональда Трампа в передаче денег женщинам, которые обвиняли американского президента в связях с ним.
Эхо Москвы 03:03
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября
В Москве введут временный запрет на продажу алкоголя и безалкогольной продукции в стеклянной таре на время празднования Дня города 7 и 8 сентября вблизи мест массовых гуляний.
Известия 05:33
Происшествия
Подросток в Алабаме застрелил пятерых членов своей семьи
В американском штате Алабама вечером 2 сентября четырнадцатилетний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
РБК 07:43