Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«Спортинг» арендовал у «ПСЖ» Хесе

Вингер «ПСЖ» Хесе Родригес стал игроком «Спортинга», сообщает официальный сайт клуба. Лиссабонцы арендовали 26-летнего футболиста до конца текущего сезона. Другие детали сделки пока неизвестны.
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
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