Полузащитник «Реала» Каземиро стал жертвой ограбления. Неизвестные проникли в дом 27-летнего бразильца в тот момент, когда футболист участвовал в матче с «Атлетико» (0:0) в 7-м туре примеры, сообщает El Chiringuito. По данным источника, при ограблении в доме находились жена и дочь Каземиро.

Игрока «Реала» Каземиро ограбили во время матча с «Атлетико»

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