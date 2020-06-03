Коронавирус
Газета.RuИгрока «Урала» Погребняка выписали из больницы
Игрока "Урала" из Екатеринбурга Павла Погребняка выписали из больницы, передает РИА "Новости". Напомним, 22 мая у футболиста диагностировали коронавирус.
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Кино
Вышел трейлер хоррора с участием Эмилии Кларк
ГЛАС.RU 04:20
Политика
В ЛНР русский язык стал государственным
До поправок в ЛНР было два государственных языка — русский и украинский. Ранее эту инициативу поддерживал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Pravda.Ru 05:27
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru вчера в 11:12
Общество
В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали еще 8536 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК 04:19
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Армия и оружие
В Киеве заявили, что украинский военный был задержан в Крыму незаконно
Украинская сторона назвала задержание своего военного Евгения Добринского в Крыму российскими пограничниками "исчезновением" и считает эти действия незаконными.
ТАСС вчера в 16:23
Происшествия
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости вчера в 16:59
Общество
Паломники все же пошли в Великорецкий крестный ход
Паломники все же пошли в Великорецкий крестный ход.
Эхо Москвы в Кирове 04:30
Общество
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело вчера в 10:34
Политика
В Сенат США внесли законопроект с призывом немедленно продлить СНВ-3
Член комитета по иностранным делам Конгресса Соединенных Штатов Боб Менендес внес в Сенат законопроект с призывом о немедленном продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
RuNews24.ru вчера в 19:10
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Путешествия
Названа цена отдыха на российских курортах после пандемии коронавируса
Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне.
Lenta.ru 03:58
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе «разрушительной» волны коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
Экономика
Инфекционную больницу Ростова построит самый богатый депутат ЗСРО
Строительством новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону займётся ОАО "Ростовгражданпроект".
Бизнес-газета 04:14
Армия и оружие
Россия применит ядерное оружие в четырех случаях
Президент России Владимир Путин 2 июня подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», в котором назвал четыре условия возможного применения ядерного оружия.
LentaChel.ru вчера в 22:20
Автоспорт
Ральф Шумахер: Фрэнк и Клэр Уильямс должны уйти
Ральф считает, что для улучшения результатов Фрэнк Уильямс и его дочь Клэр должны выйти из руководства команды.
F1news.ru 04:01
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Шоу-бизнес
Сына Рудковской и Плющенко стали избегать дети из-за слухов о болезни
Сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра стали избегать дети.
Вестник вчера в 12:55
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Политика
В МИД ФРГ оценили угрозы Трампа развернуть войска против протестующих
Глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал угрозы президента США Дональда Трампа развернуть войска для подавления волны протестов, охвативших американские города.
РИА Новости 04:41
Политика
Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности
Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
Здоровье
Сергей Морозов: «За последние сутки в Ульяновской области госпитализировано 22 человека с коронавирусом»
Только за последние сутки госпитализировано 22 человека.
Ульяновская правда 04:31