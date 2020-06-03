Игрока "Урала" из Екатеринбурга Павла Погребняка выписали из больницы, передает РИА "Новости". Напомним, 22 мая у футболиста диагностировали коронавирус.

Политика В ЛНР русский язык стал государственным До поправок в ЛНР было два государственных языка — русский и украинский. Ранее эту инициативу поддерживал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Общество В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировали еще 8536 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 849

Общество Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях. 118

Кино Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях. 21

Политика В Сенат США внесли законопроект с призывом немедленно продлить СНВ-3 Член комитета по иностранным делам Конгресса Соединенных Штатов Боб Менендес внес в Сенат законопроект с призывом о немедленном продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,8K

Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 368

Путешествия Названа цена отдыха на российских курортах после пандемии коронавируса Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне.

Общество В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения. 5

Армия и оружие Россия применит ядерное оружие в четырех случаях Президент России Владимир Путин 2 июня подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», в котором назвал четыре условия возможного применения ядерного оружия. 1,8K

Автоспорт Ральф Шумахер: Фрэнк и Клэр Уильямс должны уйти Ральф считает, что для улучшения результатов Фрэнк Уильямс и его дочь Клэр должны выйти из руководства команды.

Происшествия Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.

Политика В МИД ФРГ оценили угрозы Трампа развернуть войска против протестующих Глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал угрозы президента США Дональда Трампа развернуть войска для подавления волны протестов, охвативших американские города.