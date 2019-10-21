Футбол

РИА НовостиРИА НовостиИгрока дубля «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции легких

Врачи сняли футболиста молодежной команды казанского "Рубина" Вячеслава Фомина с аппарата искусственной вентиляции легких, сообщается в микроблоге казанской команды в Twitter. Фомин получил травму 18 октября в гостевом матче с московским "Спартаком" в результате неудачного столкновения с соперником.
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