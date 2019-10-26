Футбол

Газета.RuГазета.RuИгроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Гендиректор «Ахмата»: футболисты должны играть, а не проводить кулачные бои

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Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку

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Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановили

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В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Десять человек пострадали и попали в больницу после ДТП с участием маршрутки в Астрахани, сообщили в ГИБДД России.
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Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
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