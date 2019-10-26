Футбол
Газета.RuИгроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В ФК «Ахмат» заявили, что массовой драки на матче молодежек «Ахмата» и «Арсенала» не было
Чеченская Республика Сегодня08:30
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