Футбол

Газета.RuГазета.RuИгроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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