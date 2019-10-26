Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Единоборства Отец Хабиба предложил провести бой между Конором и Махачевым Отец и тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, кого бы хотел видеть оппонентом друга и спарринг-партнера своего сына Ислама Махачева.

Политика Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.

Армия и оружие Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.

Фигурное катание Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.

Авто Седан Infiniti Q70 прекратят выпускать Японская компания Nissan сообщила о решении снять с производства седан Infiniti Q70.

Общество В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате "Фризиум", применяющемся для лечения больных эпилепсией детей, смогут получить лекарство до конца следующей недели, заявила идеолог проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер.

Шоу-бизнес Ксения Собчак перестала скрывать беременность Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.