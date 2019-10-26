Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Гаджеты «Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.

Экономика Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.

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Фигурное катание Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.

Спорт Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы Российская прыгунья Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе на церемонии Golden Tracks, прошедшей в Эстонии.

Кино Киностудии выдвинули актеров-претендентов на премию «Оскар» Студия Sony в качестве претендента на «Оскар» выдвинула Леонардо Ди Каприо за главную роль в фильме «Однажды в Голливуде».