Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессИгроки «Арсенала» хотят, чтобы Джака остался капитаном

Ливерпуль — Арсенал
5 – 5
5 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, 30 октября
Стадион «Энфилд»
Шкодран Мустафи
6′
19′
Лукас Торрейра
Риан Брюстер
24′
26′
Габриэл Мартинелли
36′
Габриэл Мартинелли
Джеймс Милнер
43′
Адам Лаллана
44′
54′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Наби Кейта
Кёртис Джонс
55′
Алекс Окслейд-Чемберлен
58′
Дивок Ориги
62′
64′
Джо Уиллок
65′
Месут Озил
Маттео Гендузи
70′
Джо Уиллок
72′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
77′
Сеад Колашинац
Алекс Окслейд-Чемберлен
Педро Чиривелья
81′
83′
Сеад Колашинац
Киран Тирни
85′
Букайо Сака
Дивок Ориги
90′+4′
П
1 фото
По информации The Telegraph, игроки «Арсенала» поддерживают Джаку и надеются, что он останется капитаном команды. Решение должен принять главный тренер Унаи Эмери. Отметим, что в матче Кубка английской лиги против «Ливерпуля» Гранит Джака оказался вне заявки своей команды.
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