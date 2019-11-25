Лига чемпионов
Sport24.ruИгроки «Байера» вышли на тренировку перед матчем с «Локомотивом»
Игроки «Байера» приступили к занятиям накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом», передает корреспондент Sport24 Сергей Федоров. Тренировка проходит на тренировочном поле железнодорожников.
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Происшествия
Алексей Миняйло требует от Минфина 1,5 млн рублей
Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
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В польском городе Ольштыне отстранили от учебы в Варминско-Мазурском университете студентку-медика, которая назвала украинцев "животными" и нецензурно обругала женщину, прибывшую из соседней страны.
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WADA рекомендовало вновь отстранить Россию от Олимпиады
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту
Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
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Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
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Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
Общество
Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
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На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Политика
«Верните унитазы!» — украинцы из-за «туалетного надругательства» устроили акцию у посольства РФ
Активисты движения «Украинские студенты за свободу» организовали под посольством России в Киеве акцию «Гумконвой для России», в ходе которой принесли к диппредставительству трусы и унитазы.
Общество
Стали известны самые смешные названия населенных пунктов в России
В "Туту.ру" добавили, что организаторы конкурса теперь поедут в Мутный Материк и торжественно вручат его администрации памятный кубок, а также установят знак "Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019".
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Общество
Опубликована новая партия документов о китайских лагерях для мусульман
В руки журналистов попали новые документы, в которых раскрывается деятельность лагерей для мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату
РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кино
Фильм «Аббатство Даунтон»: зачем его смотреть тем, кто не видел сериал
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Установлена учеными наименее уязвимая для рака группа крови.
Общество
Finnair отменила более 200 рейсов из-за забастовки почтальонов
Известно, что временно приостановлено авиасообщение между Финляндией и Россией: из-за забастовки почтальонов авиаперевозчик Finnair отменил более 200 рейсов в разные страны.
Политика
Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата
Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
Общество
Умер советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец
Советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец умер в Иерусалиме на 86 году, говорится в сообщении "9 канала" (Израиль) со ссылкой на дочь литератора.
Единоборства
Боец Александр Емельяненко заявил, что в России его никто не победит
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил, что в России нет соперника, который бы его победил.
Экономика
Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co
Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.
Армия и оружие
ВКС России запустили «Союз» с военным спутником с космодрома «Плесецк»
Воздушно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя «Союз» с военным спутником с космодрома «Плесецк».
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.