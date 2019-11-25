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Sport24.ruSport24.ruИгроки «Байера» вышли на тренировку перед матчем с «Локомотивом»

Локомотив — Байер
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Игроки «Байера» приступили к занятиям накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом», передает корреспондент Sport24 Сергей Федоров. Тренировка проходит на тренировочном поле железнодорожников.
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