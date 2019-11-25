Игроки «Байера» приступили к занятиям накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом», передает корреспондент Sport24 Сергей Федоров. Тренировка проходит на тренировочном поле железнодорожников.

Игроки «Байера» вышли на тренировку перед матчем с «Локомотивом»

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