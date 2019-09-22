Многие игроки каталонской «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру команды Эрнесто Вальверде после разочаровывающего начала сезона, сообщает ESPN. В нынешней кампании сине-гранатовые не одержали ни одной победы в трёх выездных матчах испанской Примеры.

Здоровье Онколог рассказал, как вовремя обнаружить самый агрессивный рак мозга Онколог заметил, что распознать это онкологическое заболевание на ранних стадиях трудно, а когда опухоль становится агрессивной, лечение не всегда эффективно.

Армия и оружие Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Армия и оружие Пентагон извинился за угрозу разбомбить участников штурма «Зоны-51» Министерство обороны США извинилось за действия своего сотрудника, разместившего в Twitter угрозы в адрес участников штурма засекреченной базы ВВС США в пустыне Невада ("Зона-51").

Автоспорт Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019» Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.

Общество Назван популярный у мошенников способ грабить россиян в интернете Пользователи торговых онлайн-площадках все чаще становятся жертвами мошенников, которые похищают их деньги с банковских карт, привязанных к мобильным номерам.

Происшествия Пострадавшему от «Новичка» британцу предложили лечиться в России Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества «Новичок», пройти лечение в России.

Спорт Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.

Шоу-бизнес Наташа Королева в белом тюрбане прогулялась по пляжу в Израиле На кадрах в «сториз» Королева предстала в белом банном халате и тюрбане из обмотанного вокруг головы полотенца.

Политика Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским Телефонный разговор Трампа и Зеленского привлек внимание общественности после того, как в СМИ появилась публикация о том, что в ходе беседы Трамп раскрыл некую секретную информацию.

Экономика «Горки Город» приближается к интуристам На обновлении курорта настаивает его основной кредитор ВЭБ.РФ, выделивший на инфраструктуру около 59 млрд руб. О планах "Горки Города" реализовать новую стратегию сообщил источник "Ъ", знакомый с ситуацией.

Армия и оружие Шойгу допустил отмену призыва в армию Отвечая на вопрос журналиста, возможна ли в перспективе отмена обязательного призыва в армию, Шойгу сказал: «В принципе это возможно».

Авто Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 г Опрошенные РИА Новости управляющие дилерских центров в РФ рекомендуют в случае желания приобрести автомобиль не откладывать покупку на следующий год, поскольку цены с 1 января вновь вырастут из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.

Кино «Мстители: Финал» выдвинут на «Оскар» Disney приняла решение о выдвижении фильма "Мстители: Финал" на премию "Оскар" в 2020 году, сообщает Screenrant.

Технологии ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».

Финансы Российские банки на треть сократили запасы валюты Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Футбол ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Политика Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Гаджеты Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в европейских магазинах Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold начал появляться в магазинах Европы.

Космос Решено создать вместо двух версий корабля «Орел» одну универсальную Вместо создания двух версий космического корабля «Орел» (околоземной и для полета к Луне) создадут одну универсальную, сообщил Роскосмос.

Здоровье Обычные вещи в доме, которые становятся причиной болезней Какие вещи могут стать источником заболевания, читайте в материале. Волгоград, 21 сентября / «Волга-Медиа.ру» /.

Хоккей Тренер «Авангарда» Хартли: Войнов показывает невероятный прогресс Слава показывает невероятный прогресс. Летом мы его нагружали не так сильно, потому что у него были травмы.