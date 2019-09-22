Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руИгроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде

Гранада — Барселона
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Нуэво Лос Карменес»
Рамон Азиз
2′
21′
Луис Суарес
45′+4′
Жерар Пике
46′
Карлес Перес
Лионель Месси
46′
Хуниор Фирпо
Анссумане Фати
Роберто Сольдадо
48′
Янхель Эррера
49′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
57′
Дарвин Мачис
Альваро Вадильо
62′
62′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
Альваро Вадильо
66′
Янхель Эррера
Максим Гоналон
83′
Карлос Фернандес
87′
Большинство игроков «Барселоны» усомнилось в возможностях главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на источники внутри клуба.
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