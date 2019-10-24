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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессИгроки «Барселоны» разнесли раздевалку стадиона «Славии»

Игроки «Барселоны» разнесли гостевую раздевалку «Эден Арены» после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Славией» (2:1), сообщает Sport-English.
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Игроки «Барселоны» разнесли раздевалку стадиона «Славии»

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:37, Ашберн
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