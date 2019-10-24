Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессИгроки «Барселоны» разнесли раздевалку стадиона «Славии»
Игроки «Барселоны» разнесли гостевую раздевалку «Эден Арены» после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Славией» (2:1), сообщает Sport-English.
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Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Армия и оружие
В НАТО отметили прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии
НАТО констатирует улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 08:14
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Происшествия
Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову
Москва 24 13:37
Музыка
Пять тысяч фанатов Queen спели Bohemian Rhapsody
Газета.Ru 10:06
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Армия и оружие
Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
Президент США Дональд Трамп прокомментировал присутствие американских военных в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.
RT на русском 12:03
Общество
Утренний кофе может привести к инсульту
Mirmol.ru 03:55
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Bimru.ru вчера в 09:45
Авто
Nissan представил электрический кроссовер Ariya
Автомобиль представили на автосалоне в Токио.
RuNews24.ru 02:24
Хоккей
Салават Юлаев — Витязь 2:1 (Овертайм)
Чемпионат 12:35
Политика
Украинский Ощадбанк: Суд в Париже отказал РФ в приостановке взыскания $1,3 млрд
Парижский апелляционный суд отклонил заявление России, которая пыталась приостановить принудительное взыскание в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов из-за утраты им активов в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшего украинского госбанка.
ПРАЙМ 11:41
Экономика
Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике
В четверг, 24 октября, в Белом доме состоится согласительное совещание с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, и вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК), рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник в одной из нефтяных компаний, планирующих стать резидентом Арктической зоны.
РБК вчера в 22:51
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Политика
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Шоу-бизнес
Бузова предстала в образе черного лебедя на премии «Прорыв года»
Ольга Бузова на премии «Прорыв года» от журнала Оксаны Федоровой Moda Tropical получила звание «Певица года».
Телепрограмма вчера в 10:31
Авто
Mitsubishi Xpander получит внедорожную версию
Бюджетный семиместный компактвэн Mitsubishi Xpander, созданный для рынка Юго-Восточной Азии, получит внедорожную версию.
Автоновости дня 06:41
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском 14:10
Армия и оружие
Российские военные начали патрулировать зону границы Сирии и Турции
Российские военные полицейские впервые провели патрулирование на севере Сирии в соответствии с подписанным между РФ и Турцией меморандумом о взаимодействии.
ТАСС вчера в 12:59
Музыка
Селена Гомес выпустила два клипа, посвященных Джастину Биберу
Певица спела о несчастной любви. За прошедшую неделю Селена Гомес презентовала два клипа. Обе песни посвящены несчастной любви.
Srnsk 14:27
Общество
Россия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей
Россия и Африка за два дня в Сочи подписали более 50 соглашений на 800 миллиардов рублей, сообщил советник президента России Антон Кобяков.
РИА Новости 11:06
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Общество
«Газпром» ожидает от Украины ответа на предложения по транзиту газа
Члены правления ПАО «Газпром» высказали свои предложения по работе после 2019 года по транзиту и поставкам газа.
ФАН 12:19
Шоу-бизнес
Алсу посетила с дочерью Микеллой показ Валентина Юдашкина
36-летняя певица Алсу приучает 11-летнюю дочь Микеллу к светской жизни.
GreatLove 12:20
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
RT на русском 01:48
Общество
Дом книги в Москве отказался продавать журнал со Сталиным на обложке
Московский книжный магазин «Молодая гвардия» не согласился продавать свежий номер исторического журнала «Дилетант» и вернул его издателям.
REGNUM 07:37
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 14:14