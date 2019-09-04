Футбол
Sport24.ruИгроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара
Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca. Многие игроки каталонского клуба, особенно ветераны, выступали за возвращение бразильца. Теперь, когда его переход сорвался, они считают себя обманутыми.
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Футболисты «Барселоны» чувствуют себя обманутыми из-за срыва трансфера Неймара
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Футболисты «Барселоны» думают, что их обманули. Это из-за срыва трансфера Неймара
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