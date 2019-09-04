Футбол
Sport24.ruИгроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара
Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca. Многие игроки каталонского клуба, особенно ветераны, выступали за возвращение бразильца. Теперь, когда его переход сорвался, они считают себя обманутыми.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
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Американские медики рассказали, что при рассеянном склерозе поможет диета, богатой овощами и фруктами.
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В Италии сформировано новое правительство
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорился о создании новой правящей коалиции.
Росбалт 11:52
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
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Экономика
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
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RT на русском 21:43
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
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Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
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Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости 15:06
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«Лос-Анджелес» подписал трехлетний контракт с Адрианом Кемпе
«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с форвардом Адрианом Кемпе. Как сообщает пресс-служба «Кингз», соглашение рассчитано на три года.
Sport24.ru 15:40
Наука
Обнаружены следы животного возрастом более 500 миллионов лет
В ущельях Янцзы в южном Китае ученые обнаружили окаменелости червеобразного животного, жившего от 551 до 539 миллионов лет назад.
Ин-спейс.ру 13:00
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Политика
Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
RT на русском 21:13
Политика
Абэ рассказал о деятельности Японии на Курилах
Япония намерена «упорно и последовательно» продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным для заключения мирного договора между Москвой и Токио.
Известия 18:28
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Армия и оружие
Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль
В этом году в российскую армию поступит первая партия санитарных бронированных автомобилей «Линза».
Профиль 06:12
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Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
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Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru 21:49
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Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение
Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.
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Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку
Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
РИА Новости 18:57
Политика
ЕС приостановил импорт украинских яблок и груш
В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.
RT на русском 18:09
Политика
В Кремле согласились с проверкой единоросса Метельского
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы единороссом Андреем Метельским.
Ведомости 13:30
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В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан
Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.
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Назван ТОП-3 лучших спорткаров с ценником не выше 500 тысяч рублей
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Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
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