Руководство «Челси» обратилось к своим футболистам с просьбой о снижении заработной платы на 30 процентов на время карантина.

Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное понижение зарплаты

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