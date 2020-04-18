Коронавирус
Soccer.ruИгроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное понижение зарплаты
Руководство «Челси» обратилось к своим футболистам с просьбой о снижении заработной платы на 30 процентов на время карантина.
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Общество
Россияне захотели получать 80 тысяч рублей на самоизоляции
Специалисты сервиса по интернет-рекрутменту выяснили, что жителям России для комфортной жизни на самоизоляции достаточно 80 тысяч рублей.
VSE42.RU вчера в 22:05
Политика
Россия и США обсудили действия по стратегической стабильности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили совместные шаги по стратегической стабильности, в том числе контроль над вооружениями, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:24
Политика
Президент России перенес парад Победы
Sputnik Литва вчера в 11:45
Общество
Трамп представил план отмены карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:37
Общество
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Kinonews.ru 16:39
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Энергетика
Нефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
REGNUM 11:55
Гаджеты
В Huami подтвердили сроки выхода фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 5
Компания Huami уже давно производит фитнес-трекеры Xiaomi Mi Band вместе с другими девайсами китайского партнера.
Anonsens 16:53
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Шоу-бизнес
Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной
Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News вчера в 15:24
Религия
РПЦ заявила о «сложном положении» из-за сокращения пожертвований
В Русской православной церкви сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Накануне.Ru 08:50
Политика
Путин: пик по коронавирусу еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
Газета.Ru 09:28
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
Общество
Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля
До 21 апреля российские авиакомпании вернут на родину россиян из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии.
Известия 16:29
Общество
В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом
Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Происшествия
Во Владивостоке произошёл инцидент с участием гражданских и полицейского
Участников инцидента с проверкой документов привлекли к административной ответственности во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.В начале апреля были внесены изменения в меры по предотвращению распространения в Приморье коронавирусной инфекции, нерабочие дни продлили до 30 апреля.
Владивосток-Новости 20:38
Здоровье
Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
Общество
Лукашенко заявил о важности сохранить рабочие места
SNG.Today 08:07
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Общество
В России запретили продажу алкоголя в жилых домах
Регионам дали право полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах или вводить дополнительные ограничения, увеличивающие минимально возможную площадь подобных заведений.
Lenta.ru 11:56
Политика
США готовятся объявить дефолт по долгам Китаю
Поскольку КНР остается крупнейшим держателем гособлигаций США, речь идет, по сути, о выборочном дефолте.
РИА Новости 01:00
Экономика
Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 05:18
Футбол
Экс-президент «Барселоны» хочет вновь возглавить клуб
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет вновь возглавить клуб, сообщает Goal.
Газета.Ru 21:30
Политика
Солодов отправил правительство Камчатки в отставку
Правительство Камчатского края отправлено в отставку. Постановление об этом подписал врио губернатора Владимир Солодов.
EastRussia 01:26
Политика
Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани
Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07