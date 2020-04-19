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MetaratingsMetaratingsИгроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное сокращение зарплат

Игрокам лондонского клуба предлагается 30-процентное снижение. Группа футболистов, от лица которых выступает голкипер Сесар Аспиликуэта, готовы пойти на уступки лишь частично: их устроит только сокращение окладов на 10 процентов.
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В АПЛ тоже сокращают зарплаты. В «Челси» согласились получать меньше на 10 процентов

Sport24.ru16:45

Зарплата игроков «Челси» сократится на 10%, Лэмпарда и Грановской – на 25%

Евро-футбол.ру15:38

Игроки «Челси» готовы сократить зарплату на 10%. Клуб предлагал снижение на 30%

Чемпионат15:21

Игроки «Челси» готовы сократить зарплаты на 10%, Лэмпард – на 25%

Soccer.ru15:20

Игроки «Челси» согласились урезать зарплаты на 10%, Лэмпард – на 25%

Sports.ru15:08

«Уотфорд» практически договорился с футболистами о снижении зарплаты на 30 процентов

Спорт-Экспресс14:55

«Челси» договорился с футболистами о сокращении зарплат на 10%

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