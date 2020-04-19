Коронавирус
MetaratingsИгроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное сокращение зарплат
Игрокам лондонского клуба предлагается 30-процентное снижение. Группа футболистов, от лица которых выступает голкипер Сесар Аспиликуэта, готовы пойти на уступки лишь частично: их устроит только сокращение окладов на 10 процентов.
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Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
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