Коронавирус
Евро-футбол.руИгроки «Челси» отказываются идти на снижение зарплаты на 30%
Руководство лондонского «Челси» ведёт переговоры с игроками касательно снижения заработной платы. Посредником в переговорах выступает капитан «аристократов» Сезар Аспиликуэта. По информации The Telegraph, лондонский клуб хочет добиться снижения зарплаты на период карантина на 30%.
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Политика
Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.
RT на русском 04:57
Общество
Правительство утвердило максимальные выплаты безработным на три месяца
Правительство утвердило максимальные выплаты безработным на три месяца.
Piter.tv вчера в 09:48
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Игры
Видео: авиасимулятор DCS World стал временно полностью бесплатным в Steam
Вашингтон, 18 апреля 2020, 06:55 — REGNUM Симулятор боевых действий Digital Combat Simulator World (DCS World) предложил пользователям Steam в течение месяца бесплатно попробовать полетать на всех самолётах в игре.
REGNUM вчера в 23:55
Общество
Пик заболеваемости в Москве ожидается в ближайшие недели
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на ближайшие две-три недели.
Росбалт вчера в 02:42
Общество
Депутат Плетнёва ответила авторам флешмоба «Накормите моих детей, и я останусь дома»
Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что людям, оставшимся без зарплат, будут выплачены пособия по безработице.
Говорит Москва вчера в 06:52
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Авто
Компания Lister дала послушать «самый быстрый кроссовер в мире»
Супер-внедорожник, основанный на основе F-Pace, с отдачей 666 л.с. станет самым быстрым в мире, а пока тюнер показывает новые изображения.
SpeedMe 16 апреля в 09:44
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
Здоровье
Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета
Российский врач-онколог назвал опасную реакцию иммунитета человеческого организма на коронавирус.
Evo-rus.com вчера в 04:04
Общество
Россия вошла в десятку лидирующих по заражению коронавирусом стран
Россия заняла десятое место в списке стран, где на текущий момент зарегистрировано наибольшее количество зараженных коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
РБК 06:04
Здоровье
В Ялте коронавирус выявлен у развозивших продукты волонтеров
В Ялте у двоих волонтеров, которые развозили продукты и медикаменты пожилым людям, выявлен коронавирус.
Российская газета 06:14
Происшествия
С погибшей от коронавируса в Кузбассе контактировали 360 человек
Накануне сообщалось о том, что специалисты выявили 259 человек, которые контактировали с погибшей жительницей Кемеровской области.
ВашГород.ру 03:44
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Здоровье
В Башкирии умерли два пациента с коронавирусом
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Башкирии, число жертв инфекции в регионе выросло до 10, заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин.
РИА Новости 06:29
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 16 апреля в 04:45
Общество
Новых случаев коронавируса в Алтайском крае не выявили
За минувшие сутки в Алтайском крае не подтвердилось новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 15 апреля в 23:26
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb 16 апреля в 18:01
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
Общество
В Прикамье выявили 26 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
ВЕТТА 03:50
Транспорт
В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима
Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 03:23
Кино
Хоакин Феникс мог сыграть не Джокера, а Бэтмена
В начале 2000-х годов режиссер Даррен Аронофски хотел снять фильм о Бэтмене с Хоакином Фениксом в главной роли.
Культуромания вчера в 16:40
Недвижимость
Владимир Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил запустить льготную ипотечную программу. Взять ипотеку можно будет под 6,5 процента годовых.
Областная газета 16 апреля в 10:45
Экономика
Бизнес предупредил правительство РФ о грядущем коллапсе отдельных отраслей
Письмо с просьбой принять экстренные меры по поддержке отдельных отраслей экономики, которые в противном случае ждет коллапс, направили в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина представители общественных объединений малого и среднего бизнеса, 18 апреля сообщает издание «Московский комсомолец».
ИА Красная Весна 05:13