Руководство лондонского «Челси» ведёт переговоры с игроками касательно снижения заработной платы. Посредником в переговорах выступает капитан «аристократов» Сезар Аспиликуэта. По информации The Telegraph, лондонский клуб хочет добиться снижения зарплаты на период карантина на 30%.

Игроки «Челси» отказываются идти на снижение зарплаты на 30%

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