«Аристократы» предлагают игрокам пойти на сокращение их заработной платы на 30%, в свою очередь игроки сообщили, что готовы согласиться лишь на 10-процентное понижение.

Игроки «Челси» отказываются от сокращения зарплат на 30%

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