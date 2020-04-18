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ЧемпионатЧемпионатИгроки «Челси» отказываются от сокращения зарплат на 30%

«Аристократы» предлагают игрокам пойти на сокращение их заработной платы на 30%, в свою очередь игроки сообщили, что готовы согласиться лишь на 10-процентное понижение.
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«Челси» просит игроков сократить зарплату на 30%. Футболисты предлагают 10-процентное снижение

Sports.ruвчера в 17:15

Игроки «Челси» не хотят идти на сокращение зарплаты на 30%

Sport24.ruвчера в 18:58

Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное сокращение зарплат

Metaratingsвчера в 17:40

Игроки «Челси» отказываются от сокращения зарплат на 30%

Чемпионатвчера в 19:14

Игроки «Челси» отказываются идти на снижение зарплаты на 30%

Евро-футбол.рувчера в 16:57

Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное понижение зарплаты

Soccer.ruвчера в 16:33

Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное понижение зарплаты

Спорт-Экспрессвчера в 16:24
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Россияне резко устремились в Крым

Россияне массово устремились в Крым — число жителей других регионов, прибывающих на полуостров, за последние сутки резко возросло.
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На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав

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Путин поручил проработать возможность привлечения ВС к борьбе с COVID-19

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Принятие решений при меняющейся вероятности наступления событий определяется функциональными связями между префронтальными отделами головного мозга и таламусом, который посылает сигнал от органов чувств коре больших полушарий.
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С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
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