Коронавирус
Газета.RuФутболисты «Челси» согласились на понижение зарплат
Футболисты лондонского "Челси" согласились на понижение зарплат из-за пандемии коронавируса, передает Mirror. Отмечается, что выплаты сократятся на 10 процентов.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:59, Ашберн
Происшествия
В Канаде более десяти человек погибли в результате стрельбы
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщили в местной полиции.
РИА Новости 17:54
Армия и оружие
ВСУ на Пасху попытались сбросить бомбу на храм в ДНР
Украинские силовики попытались сбросить бомбу на православный храм в Донецкой народной республике (ДНР).
Московский Комсомолец 06:11
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Говорит Москва вчера в 16:59
Экономика
ВВП Китая упал впервые за 28 лет
За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
RT на русском 17 апреля в 15:17
Общество
Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
Культура
BadComedian раскритиковал фильм «Неидеальный мужчина» с Егором Кридом
Популярный видеоблогер Евгений Баженов снял ролик с разбором фильма «Неидеальный мужчина», главную роль в котором играет певец Егор Крид, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 04:04
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Финансы
Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии
Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.
РБК 17:00
Здоровье
Доктор Мясников отобрал у Малышевой звание главного телеврача страны
Доктор Мясников: Больше трех недель карантина народ и страна не выдержат Александр Мясников – ведущий программы "О самом главном" на "России 1", то есть прямой конкурент Елены Малышевой и ее программ "Здоровье" и "Жить здорово" на "Первом канале", был назначен официальным представителем информационного центра по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Собеседник 08:44
Общество
Число умерших от коронавируса в США превысило 40 тыс. человек
Число умерших больных с коронавирусом в США превысило 40 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК 17:49
Общество
В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса
Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой.
Дни24 04:21
Общество
Рогозин сообщил о коронавирусе у генконструктора РКК «Энергия»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России и РКК «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом.
Телеканал 360° 16:53
Политика
Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера
Старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович рассказал о обнаружении советской контрразведкой СМЕРШ останков фюрера Германии Адольфа Гитлера.
ФАН вчера в 22:46
Политика
Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год
«Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны», — предложил Земан.
Lenta.ru 14:33
Авто
В России выросли продажи автомобилей китайских марок
В России увеличился уровень продаж автомобилей китайских производителей.
Goroday.ru 17 апреля в 12:16
Общество
В Париже в трубопроводах с технической водой нашли следы коронавируса
В мэрии Парижа сообщили, что вероятности попадания коронавируса в питьевую воду, нет.
Время Пресс 14:12
Наука
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии исследователи провели раскопки в ледяном высокогорье в самом центре страны, где на протяжении уже многих лет тает огромных размеров ледник, на этом месте ученые обнаружили древнюю дорогу, которая активно использовалась примерно 1000 лет.
Evo-rus.com вчера в 02:56
Общество
В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу
Говорит Москва 17 апреля в 14:12
Происшествия
У больницы Святого Георгия собралась пробка из автомобилей скорой помощи
Напомним, что больницу Святого Георгия перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом.
Piter.tv 12:46
Общество
Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch
Чемпионат 17:00
Общество
Рогозин: российские многоразовые ракеты будут эффективнее ракет SpaceX
Москва, 19 апреля 2020, 20:43 — REGNUM Ракетно-космическая отрасль России будет разрабатывать многоразовые ракеты-носители, но на основе технологий, которые обеспечат большую эффективность, чем у ракет Илона Маска, заявил 19 апреля руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
REGNUM 13:43
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии
В Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Газета.Ru 15:26
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Общество
В Подмосковье больше всего зараженных коронавирусом выявили в Одинцово
Самое большое число зараженных отмечается в Одинцово – 288 человек.
Газета.Ru 12:33