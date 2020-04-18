Коронавирус
ЧемпионатИгроки «Челси» отказываются от сокращения зарплат на 30%
Ранее стало известно, что лондонский «Арсенал» снизит зарплаты игрокам на 12,5% в течение года, став первым клубом английской Премьер-лиги, который пойдёт на сокращение зарплатной ведомости. В настоящее время чемпионат Англии приостановлен.
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Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Происшествия
В Новосибирске зарегистрированы 12 новых пациентов с коронавирусом
Четыре случая — контакты с уже выявленными пациентами, ещё семь человек за пределы области не выезжали, с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 02:46
Происшествия
В отношении замглавы Хакасии возбуждено уголовное дело
В отношении и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по обвинению во взятке.
Газета.Ru 01:26
Здоровье
В России снизились заболеваемость ВИЧ-инфекцией и смертность из-за нее
Кемеровская область, несмотря на снижение смертности, осталась в России лидером по смертям, вызванным ВИЧ-инфекцией.
РБК 02:00
Политика
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
Экономика
Набиуллина: ЦБ не станет вводить мораторий на вклады населения
Центробанк не намерен вводить мораторий на вклады россиян, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Экономика сегодня вчера в 06:56
Общество
Экс-глава Коми Сергей Гапликов за год заработал почти 10 млн рублей
Сергей Гапликов на посту главы Коми заработал 9 895 291,29 руб. В 2018 году сумма была чуть больше - 9 918 454,84 руб. Каким-либо транспортом он не владеет.
Комиинформ вчера в 15:11
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 16 апреля в 07:44
Экономика
ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья
Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru вчера в 19:48
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Здоровье
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Общество
Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом
Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", способствует ли посещение бани профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:55
Общество
Медведев допустил ужесточение мер в связи с коронавирусом
Пока принятые в стране меры адекватны ситуации, добавил бывший премьер.
Национальная служба новостей вчера в 07:06
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 16 апреля в 04:45
Происшествия
В Хабаровском крае упал легкомоторный самолет
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека.
РБК 00:49
Наука
Объяснена опасность диабета для больных коронавирусом
Международная группа ученых сообщила о том, что диабет повышает риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией.
Вечерний курьер вчера в 04:46
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Общество
За сутки из больницы в Коммунарке выписали 74 человека
За сутки в больницу поступили 37 пациентов, выписано - 74, уточнил главврач.
Интерфакс 01:04
Общество
Около 80 депутатов призвали выплатить населению по 25 тысяч рублей
Депутаты считают, что нужно дать по 25 тыс. руб. на взрослого и 15 тыс. руб. на ребенка.
Коммерсантъ вчера в 20:13
Общество
Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится число нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами
News.ru вчера в 09:54
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Экономика
Новости кризиса 17 апреля: утверждены максимальные выплаты безработным, россиянам не будут раздавать деньги просто так
Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев попросил премьера Михаила Мишустина включить медиа в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.
URA.Ru вчера в 11:00
Наука
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето
В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.
Интерфакс вчера в 13:08
Финансы
Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru 16 апреля в 04:37
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Здоровье
Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловчан соблюдать самоизоляцию и не разводиться
Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловчан к терпению.
Европейско-Азиатские новости вчера в 11:49
Общество
На Кубани дополнен перечень организаций, которые могут работать во время карантина
В беспропускное окно с 10.00 до 16.00 могут работать организации, предоставляющие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации зданий и промышленного оборудования, осуществляющие ТО и ремонт автотранспорта, оказывающие скорую ветеринарную помощь, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Администрация Краснодарского края 02:00