Ранее стало известно, что лондонский «Арсенал» снизит зарплаты игрокам на 12,5% в течение года, став первым клубом английской Премьер-лиги, который пойдёт на сокращение зарплатной ведомости. В настоящее время чемпионат Англии приостановлен.

Игроки «Челси» отказываются от сокращения зарплат на 30%

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