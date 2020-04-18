Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатИгроки «Челси» отказываются от сокращения зарплат на 30%

Ранее стало известно, что лондонский «Арсенал» снизит зарплаты игрокам на 12,5% в течение года, став первым клубом английской Премьер-лиги, который пойдёт на сокращение зарплатной ведомости. В настоящее время чемпионат Англии приостановлен.
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Игроки «Челси» отказываются от сокращения зарплат на 30%

Чемпионатвчера в 19:14

Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное понижение зарплаты

Soccer.ruвчера в 16:33

Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное сокращение зарплат

Metaratingsвчера в 17:40

«Челси» просит игроков сократить зарплату на 30%. Футболисты предлагают 10-процентное снижение

Sports.ruвчера в 17:15

Игроки «Челси» отказываются идти на снижение зарплаты на 30%

Евро-футбол.рувчера в 16:57

Игроки «Челси» не хотят идти на сокращение зарплаты на 30%

Sport24.ruвчера в 18:58

Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное понижение зарплаты

Спорт-Экспрессвчера в 16:24
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