Коронавирус
ЧемпионатИгроки «Челси» отказываются от сокращения зарплат на 30%
Руководство лондонского «Челси» не может договориться с игроками о сокращении зарплат в связи с приостановлением розыгрыша чемпионата Англии из-за пандемии, сообщает The Telegraph.
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В АПЛ тоже сокращают зарплаты. В «Челси» согласились получать меньше на 10 процентов
Sport24.ruвчера в 16:45
Зарплата игроков «Челси» сократится на 10%, Лэмпарда и Грановской – на 25%
Евро-футбол.рувчера в 15:38
Игроки «Челси» готовы сократить зарплату на 10%. Клуб предлагал снижение на 30%
Чемпионатвчера в 15:21
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Общество
В Кузбассе ужесточили карантинные меры
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев объяснял это решение необходимостью «поддержать сферу торговли в небольших городах и сельских территориях Кузбасса».
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 22:39
Политика
Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Происшествия
СК занялся делом о нападении на врача скорой в Кировской области
СК занялся уголовным делом по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
РИА Новости 02:53
Общество
Постановление о максимальных выплатах безработным россиянам подписано
17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Vologda-poisk.ru 05:27
Происшествия
В Липецкой области умер второй пациент с подтвержденным COVID-19
Вторая пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Липецкой области, сообщает в понедельник местная администрация.
РИА Новости 05:50
Политика
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
Общество
Глава МИД Японии предрек сильнейший кризис в послевоенной истории
Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Газета.Ru 03:06
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Общество
Радий Хабиров отметил, что Башкирия еще далека от пика коронавируса
По словам главы республики, Москва встретила новый вирус на 3-4 недели раньше Башкирии, но только сейчас выходит на пик заболеваемости.
Молодежная газета (Уфа) 04:40
Происшествия
Власти Москвы назвали причину смерти москвички у подъезда
РИА Новости 05:58
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Общество
«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости».
РБК 05:59
Экономика
В России снизилось количество выданных потребительских кредитов
Москва, 20 апреля 2020, 08:46 — REGNUM Связанные с коронавирусом ограничения привели к снижению в России количества выданных потребительских кредитов.
REGNUM 01:46
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Автосалоны включили в перечень пострадавших отраслей экономики
Российское правительство 18 апреля внесло в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, изменения, включив в него авторитейл.
SpeedMe 04:24
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Футбол
Защитник «Динамо» Брест Хачериди пытался ударить судью после матча
Sports.ru вчера в 01:43
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Здоровье
78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
Футбол
«Андерлехт» разорвет контракт с Насри за самовольный отлет в Дубай
По информации Derniere Heure, бывший полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри покинет «Андерлехт» из-за несоблюдения указаний клуба на время пандемии коронавируса.
Матч ТВ вчера в 11:29
Наука
Новый вид гадюк назвали в честь темного мага из «Гарри Поттера»
Название гадюк Trimeresurus salazar отсылает к «темному магу» Салазару Слизерину, давшему имя и факультету волшебной школы Хогвартс.
Naked Science 03:20
Общество
Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве
Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24.
РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника
OAnews вчера в 10:48