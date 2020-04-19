Руководство лондонского «Челси» не может договориться с игроками о сокращении зарплат в связи с приостановлением розыгрыша чемпионата Англии из-за пандемии, сообщает The Telegraph.

Игроки «Челси» отказываются от сокращения зарплат на 30%

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Футбол «Андерлехт» разорвет контракт с Насри за самовольный отлет в Дубай По информации Derniere Heure, бывший полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри покинет «Андерлехт» из-за несоблюдения указаний клуба на время пандемии коронавируса.

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