«Челси» поделился в официальном Twitter поделился фотографиями с прогулки по Амстердаму перед матчем третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аяксом». Матч «Аякс» — «Челси» состоится в среду 23 октября в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Игроки «Челси» прогулялись по Амстердаму перед матчем с «Аяксом»

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