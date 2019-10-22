Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессИгроки «Челси» прогулялись по Амстердаму перед матчем с «Аяксом»

Аякс — Челси
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Душан Тадич
49′
Лисандро Мартинес
65′
66′
Виллиан
Кристиан Пулишич
71′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
Куинси Промес
Давид Нерес
74′
84′
Курт Зума
86′
Миши Батшуайи
Йоэл Велтман
Клас-Ян Хунтелар
89′
Эдсон Альварес
Сим Де Йонг
89′
90′
Каллум Хадсон-Одои
Рис Джеймс
«Челси» поделился в официальном Twitter поделился фотографиями с прогулки по Амстердаму перед матчем третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аяксом». Матч «Аякс» — «Челси» состоится в среду 23 октября в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Аякс» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 11:00

Игроки «Челси» прогулялись по Амстердаму перед матчем с «Аяксом»

Спорт-Экспрессвчера в 06:33

Футбол, Лига чемпионов, Аякс - Челси, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 12:29

«Аякс» — «Челси». Прямая трансляция

Sport24.ruвчера в 11:46

«Аякс» — «Челси». Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в ЛЧ 23 октября 2019 года

LiveSport.ru22 октября в 00:55

«Аякс» - «Челси»: прогноз и ставка на матч 3-го тура Лиги чемпионов

ODDS.ru22 октября в 11:16

«Аякс» — «Челси»: ждать ли викторию от амстердамцев?

Все про Спорт ру22 октября в 11:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

RT на русском 01:29
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

ТАСС 04:30
Армия и оружие

Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии

"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.
Газета.Ru 05:24
Политика

Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.
Газета.Ru вчера в 18:10
Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru вчера в 23:33
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Политика

Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи

Коммерсантъ вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина предстала перед поклонниками в новом образе

Певица и телеведущая Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в соцсети фото, где предстала в новом образе.
Вечерняя Москва вчера в 22:24
Политика

Чижов оценил результаты трехсторонних консультаций по газу

Предварительные трехсторонние консультации России, Еврокомиссии и Украины по транзиту газа, состоявшиеся на этой неделе, показали возможность для продвижения вперед, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Взгляд.ру 04:15
Армия и оружие

Россия перебросила в Сербию дивизион С-400 для учений

«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолётами ВКС России на территорию Сербии», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:18
Происшествия

15-летняя школьница изнасиловала двоих семиклассниц

В подмосковной Коломне 15-летнюю школьницу Наташу подозревают в насильственных действия сексуального характера.
Pro Город Самара 05:16
Кино

Бенедикт Камбербэтч ответил Мартину Скорсезе

Исполнитель роли Доктора Стрэнджа в фильмах по комиксам Marvel Бенедикт Камбербэтч подключился к диалогу с прославленным голливудским режиссером Мартином Скорсезе, который ранее заявил, что считает экранизации комиксов "парками развлечений".
Kinonews.ru 04:45
Здоровье

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья вчера в 02:44
Общество

Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

Российская газета 00:56
Происшествия

Почти 900 человек эвакуировали из ТЦ на юге Москвы

РИА Новости 04:56
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Политика

Путин рассказал об увеличении бюджетных мест для студентов из Африки

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия – Африка" заявил, что власти страны подумают об увеличении квоты бюджетных мест в вузах для студентов из стран Африки, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ 04:34
Футбол

ФИФА приняла ограничения по аренде футболистов и агентским комиссиям

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил реформы по ограничениям аренды игроков и агентским комиссиям.
Матч ТВ 04:34
Происшествия

В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления

В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.
Российская газета 03:44
Политика

Показания против Трампа дал и.о. посла США на Украине

Расследование в отношении компании Burisma, где работал Хантер Байден, было условием для встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Мойка78 22 октября в 22:30
Политика

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, находящийся под домашним арестом, уехал из России и попросил политического убежища на Украине.
RT на русском 04:37
Наука

Искусственный интеллект проверят в воздушном бою

N+1 03:09
Политика

В США могут признать «Азов» террористической организацией

Украинский добробат «Азов» может быть признан в США террористической организацией: ранее группа конгрессменов обратилась к госдепу с требованием объяснить, почему батальон ещё не был включен в список террористических группировок.
Хакасия-Информ вчера в 04:47
Автоспорт

В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию

После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 02:29
Общество

Эксгумация останков диктатора Франко началась в Испании

Правительство Испании сообщило о начале эксгумации останков фашистского диктатора Франсиско Франко, правившего страной в 1939–1975 годах.
News.ru 04:58
Финансы

Курс доллара опустился до 63,92 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,75 копейки и составил 63,9225 рубля.
ТАСС 03:07
Экономика

Delivery Club впервые заработал более 1 млрд рублей за квартал

Совокупная выручка Mail.ru Group в III квартале выросла на 25,1% и составила 21,39 млрд руб. Выручка от рекламы увеличилась на 21,8% и составила 8,94 млрд руб. Рост аналогичного показателя за указанный период игрового направления Mail.ru Group составил 20,5% до 6,91 млрд руб.
Ведомости 02:53
Шоу-бизнес

Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе

Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор вчера в 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аякс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 54 тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное