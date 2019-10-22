Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессИгроки «Челси» прогулялись по Амстердаму перед матчем с «Аяксом»
Душан Тадич
|49′
Лисандро Мартинес
|65′
|66′
Виллиан
Кристиан Пулишич
|71′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
Куинси Промес
Давид Нерес
|74′
|84′
Курт Зума
|86′
Миши Батшуайи
Йоэл Велтман
Клас-Ян Хунтелар
|89′
Эдсон Альварес
Сим Де Йонг
|89′
|90′
Каллум Хадсон-Одои
Рис Джеймс
|54%
|Владение мячом
|46%
|79%
|Процент точных передач
|81%
|4
|Удары в сторону ворот
|9
|1
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|9
|11
|Отборы
|10
|14
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
28
Дест
15
Де Йонг
17
Блинд
31
Тальяфико
9
Хунтелар
6
ван де Бек
21
Мартинес
22
Зиеш
10
Тадич
7
Нерес
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
15
Зума
29
Томори
3
Алонсо
17
Ковачич
5
Жоржиньо
19
Маунт
22
Пулишич
23
Батшуайи
24
Джеймс
Челси
Расстановка 4‑3‑3
«Челси» поделился в официальном Twitter поделился фотографиями с прогулки по Амстердаму перед матчем третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аяксом». Матч «Аякс» — «Челси» состоится в среду 23 октября в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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«Аякс» — «Челси». Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в ЛЧ 23 октября 2019 года
LiveSport.ru22 октября в 00:55
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
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