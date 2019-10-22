Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессИгроки «Челси» прогулялись по Амстердаму перед матчем с «Аяксом»

Аякс — Челси
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Душан Тадич
49′
Лисандро Мартинес
65′
66′
Виллиан
Кристиан Пулишич
71′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
Куинси Промес
Давид Нерес
74′
84′
Курт Зума
86′
Миши Батшуайи
Йоэл Велтман
Клас-Ян Хунтелар
89′
Эдсон Альварес
Сим Де Йонг
89′
90′
Каллум Хадсон-Одои
Рис Джеймс
«Челси» поделился в официальном Twitter поделился фотографиями с прогулки по Амстердаму перед матчем третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аяксом». Матч «Аякс» — «Челси» состоится в среду 23 октября в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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