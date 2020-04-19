Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаИгроки «Челси» согласились сократить зарплаты

Сократить свои зарплаты согласились игроки лондонского «Челси», 19 апреля сообщает TheTelegraph. Футболисты выразили согласие урезать свои доходы на 10% в течение 4 месяцев, сообщил руководству клуба капитан команды Сезар Аспиликуэта.
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В АПЛ тоже сокращают зарплаты. В «Челси» согласились получать меньше на 10 процентов

Sport24.ruвчера в 16:45

Зарплата игроков «Челси» сократится на 10%, Лэмпарда и Грановской – на 25%

Евро-футбол.рувчера в 15:38

«Челси» договорился с футболистами о сокращении зарплат на 10%

Metaratingsвчера в 14:49

Игроки «Челси» готовы сократить зарплаты на 10%, Лэмпард – на 25%

Soccer.ruвчера в 15:20

Игроки «Челси» согласились урезать зарплаты на 10%, Лэмпард – на 25%

Sports.ruвчера в 15:08

Игроки «Челси» готовы сократить зарплату на 10%. Клуб предлагал снижение на 30%

Чемпионатвчера в 15:21

Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное понижение зарплаты

Спорт-Экспресс17 апреля в 16:24
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии

Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным".
Российская газета вчера в 21:21
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Шоу-бизнес

Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
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Происшествия

В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Ханты-Мансийском автономном округе, у 70-летней женщины была тяжелая пневмония, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 01:12
Путешествия

В Турции назвали сроки открытия туристического сезона

Российская газета 18 апреля в 11:36
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Общество

Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман

Накануне.Ru 18 апреля в 07:06
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Здоровье

Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Хакасии

Абакан, 20 апреля 2020, 07:30 — REGNUM Ещё у восьми жителей Хакасии лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 00:30
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Общество

В России создан прототип электрического авиадвигателя

ПРАЙМ 00:00
Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».
РБК вчера в 17:00
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Общество

Глава лаборатории в Ухани ответил на обвинения в создании коронавируса

Ученый пояснил, что давно занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и знает, что подобное не могло произойти.
Портал Поиск вчера в 05:59
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Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель

Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
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Общество

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом

В столице скончались 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 18 апреля в 15:55
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Происшествия

В Кузбассе зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса

В Кузбассе выявлен 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 00:30
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце

Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом.
News.ru вчера в 07:41
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
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Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Инфекционист рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
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Общество

Врач объяснила опасность частого мытья рук

Частое тщательное мытье рук с мылом и использование антисептиков могут смыть флору, которая сохраняет кожный иммунитет, заявила врач-терапевт, дерматолог Лариса Алексеева.
Взгляд.ру 01:14
Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
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Шоу-бизнес

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру

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Экономика

Власти Москвы оценили объем отсрочки по налогам для предприятий

Объем беспроцентной отсрочки по налогам для предприятий в Москве составит 9,65 миллиарда рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 01:10
Футбол

РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК вчера в 09:16
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Политика

Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском вчера в 20:40
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Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 18 апреля в 10:15
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Футбол

Экс-нападающий ЦСКА вошёл в топ-50 худших игроков в истории АПЛ

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса попал в топ-50 худших игроков в истории чемпионата Англии по версии FourFourTwo.
Чемпионат вчера в 23:04
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