Коронавирус
ИА Красная ВеснаИгроки «Челси» согласились сократить зарплаты
Сократить свои зарплаты согласились игроки лондонского «Челси», 19 апреля сообщает TheTelegraph. Футболисты выразили согласие урезать свои доходы на 10% в течение 4 месяцев, сообщил руководству клуба капитан команды Сезар Аспиликуэта.
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В АПЛ тоже сокращают зарплаты. В «Челси» согласились получать меньше на 10 процентов
Sport24.ruвчера в 16:45
Зарплата игроков «Челси» сократится на 10%, Лэмпарда и Грановской – на 25%
Евро-футбол.рувчера в 15:38
Игроки «Челси» готовы сократить зарплату на 10%. Клуб предлагал снижение на 30%
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:36, Ашберн
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Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель
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В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
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В Кузбассе зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса
В Кузбассе выявлен 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 00:30
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Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
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Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса попал в топ-50 худших игроков в истории чемпионата Англии по версии FourFourTwo.
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