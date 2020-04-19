Капитан «синих» Сесар Аспиликуэта поднял этот вопрос среди одноклубников и получил согласие игроков, сообщают The Sun и Daily Mail. Также на сокращение зарплаты пошел главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, его оклад уменьшится на 25%.

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