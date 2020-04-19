Коронавирус
Sports.ruИгроки «Челси» согласились урезать зарплаты на 10%, Лэмпард – на 25%
Капитан «синих» Сесар Аспиликуэта поднял этот вопрос среди одноклубников и получил согласие игроков, сообщают The Sun и Daily Mail. Также на сокращение зарплаты пошел главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, его оклад уменьшится на 25%.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:24, Ашберн
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о работе президента Украины Владимира Зеленского.
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Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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По данным источника, итальянский клуб предложил иранскому нападающему контрактное соглашение на 5 лет.
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Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
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Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
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Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
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Продавцов алкоголя в Коми оштрафовали на 95 тысяч рублей
По данным управления Роспотребнадзора по Коми, за первый квартал года проведены проверки в отношении 20 субъектов, которые реализуют алкогольную продукцию на 62 объектах.
КомиОнлайн вчера в 04:16
Энергетика
Stratfor (США): золотой век российской нефти подходит к концу (Stratfor)
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ИноСМИ 07:06
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
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Москва, 19 апреля 2020, 21:05 — REGNUM Перспективная российская космическая ракета будет оснащена двигателем, работающем на сжиженном природном газе, заявил 19 апреля руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год
«Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны», — предложил Земан.
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У больницы Святого Георгия собралась пробка из автомобилей скорой помощи
Напомним, что больницу Святого Георгия перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом.
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