РПЛ

Матч ТВМатч ТВИгроки ЦСКА перед матчем с «Зенитом» прогулялись по Санкт-Петербургу

Зенит — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Футболисты московского ЦСКА перед матчем 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» прогулялись по Санкт-Петербургу. Об этом сообщается в официальном Twitter армейцев. Напомним, встреча команд состоится в субботу.
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