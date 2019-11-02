РПЛ
Телеканал Санкт-ПетербургИгроки ЦСКА прогулялись по Петербургу перед матчем с «Зенитом»
|45′+1′
Никола Влашич
|52′
Яка Бийол
|54′
Яка Бийол
|55′
Вадим Карпов
|60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
|60′
|64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|67′
Александр Ерохин
|73′
|78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
|86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
|89′
|90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
|90′+4′
Вильмар Барриос
|90′+6′
|90′+6′
Марио Фернандес
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
41
Кержаков
17
Шатов
6
Иванович
44
Ракицкий
20
Мак
3
Сантос
27
Оздоев
5
Барриос
7
Азмун
22
Дзюба
21
Ерохин
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
14
Набабкин
29
Бийол
27
Гогуа
8
Влашич
20
Кучаев
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 21:48
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмет дело об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева под личный контроль.
Lenta.ru 01:16
Политика
Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России
Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.
РИА Новости вчера в 23:19
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices 01 ноября в 04:53
Происшествия
В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка»
Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости вчера в 20:24
Единоборства
Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC
Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.
Газета.Ru 01:04
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
Футбол
Агент рассказал о предложении для Дзюбы из Китая
Спортивный агент Олег Артемов рассказал о том, что нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба мог переехать в Китай, передает Sportbox.
Газета.Ru 01:35
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia 01 ноября в 16:54
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 19:04
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru 01 ноября в 11:19
Футбол
Встреча «Зенита» и ЦСКА в Петербурге завершилась ничьей
Народные новости вчера в 15:10
Политика
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
РИА Новости вчера в 20:43
Происшествия
Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском
Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 01:21
Политика
Байден обвинил Трампа в укреплении российских позиций в Сирии
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что из-за отсутствия у президента США Дональда Трампа внешней политики позиции России в Сирии укрепляются.
Коммерсантъ 00:57
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru 01 ноября в 15:24
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс вчера в 03:36
Технологии
Apple запустила свою стриминговую платформу
Американская компания Apple запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщатся на официальном сайте корпорации.
Газета.Ru вчера в 01:20
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 09:10
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 18:30
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM 01 ноября в 02:27
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 01 ноября в 04:24
Единоборства
Боксеры Ковалев и Альварес повторно уложились в вес
В субботу Ковалев только со второй попытки уложился в необходимый вес - 79,38 кг, Альварес прошел взвешивание с первой попытки.
ТАСС Спорт 00:10
Авто
Tesla Model S обойдет Porsche Taycan Turbo, когда обновит ПО
С одной стороны - Porsche Taycan Turbo S, с другой - Tesla Model S P100D.
Хайтек+ вчера в 07:11
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 08:50
Экономика
Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд
Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Газета.Ru вчера в 23:12
Здоровье
В непьющем селе в Бурятии преступность упала до нуля
Самое удивительное – преступность в селе упала до нуля.
Байкал-Daily 00:32
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ
Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Автоновости дня вчера в 12:54