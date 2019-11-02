Игроки ЦСКА прогулялись по Петербургу перед матчем с «Зенитом»

Спорт день за днем

Политика Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.

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Происшествия В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка» Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

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Футбол Агент рассказал о предложении для Дзюбы из Китая Спортивный агент Олег Артемов рассказал о том, что нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба мог переехать в Китай, передает Sportbox.

Общество «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара» "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

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Политика Байден обвинил Трампа в укреплении российских позиций в Сирии Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что из-за отсутствия у президента США Дональда Трампа внешней политики позиции России в Сирии укрепляются.

Общество Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".

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Происшествия Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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